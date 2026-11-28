La noticia sobre el récord mundial de solicitudes de patentes en 2025 debería hacernos reflexionar sobre algo más que una estadística. Detrás de los 3,9 millones de solicitudes registradas se percibe un cambio de época: la innovación ya no tiene un único centro, ni mucho menos uno situado de manera exclusiva en Occidente.

China concentró cerca de 1,9 millones de solicitudes, mientras que Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania quedaron muy por detrás. Más significativo aún es que Asia pasó del 61,9% de los depósitos mundiales en 2015 al 71,2% en 2025, y que India superó por primera vez las 100.000 solicitudes anuales, con un crecimiento del 37,5%.

Durante demasiado tiempo, Occidente ha mirado su pasado industrial, científico y tecnológico como una garantía de futuro. Sin embargo, la capacidad de innovar no es una herencia: se construye con inversión en investigación, educación, industria, empresas y políticas públicas. La expansión de las economías asiáticas no debe interpretarse como una amenaza, sino como una llamada de atención.

Europa y España necesitan recuperar ambición. No basta con lamentar la fuga de talentos, la dependencia tecnológica o la lentitud de nuestras decisiones. Hace falta apoyar de manera estable la ciencia, facilitar el acceso a la financiación de las empresas emergentes, proteger la propiedad intelectual y convertir el conocimiento en productos, servicios y empleo cualificado.

El futuro no se hereda; se disputa. Si Occidente quiere seguir siendo un espacio de innovación, deberá competir con ideas, inversión y cooperación, no con nostalgia. Mientras Asia patenta y fabrica, Europa organiza cumbres y descubre que tiene un tesoro: nuestros ahorros. La presidenta Von der Leyen quiere que financien a las empresas europeas. Sería más convincente si Bruselas demostrara antes que sabe convertir regulación, burocracia y buenas intenciones en empresas capaces de competir con las mejores del mundo.

La innovación no se hereda. Pero tampoco nace de los discursos.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)