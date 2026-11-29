Una de las claves de los resultados de las elecciones del 29-N será la participación. Con los votantes de los partidos de derecha muy movilizados, la duda es si el PSOE y el Frente Amplio conseguirán llevar a las urnas a quienes les votaron en alguna ocasión, a los socialistas desengañados con Sánchez, y a los votantes a su izquierda hartos de las luchas fratricidas. La cifra mágica es una asistencia a las urnas superior al 75%. La idea de que una mayor participación beneficia a la izquierda ha sido desmentida en otros comicios, pero sin duda los abstencionistas y los indecisos se encuentran en mayor número en ese especto político. Aunque sea un lugar común, estas elecciones son decisivas porque se puede producir un cambio de ciclo que ponga fin a una polarización insoportable o aumentarla hasta límites insospechados.

A las urnas están convocados 38 millones de españoles y de estos 1,615 millones son jóvenes que votan por primera vez. En este segmento de la población está una de las claves de los resultados del domingo si, como se presupone, los jóvenes votan mayoritariamente a la ultraderecha, aunque la introducción en la campaña de las redes sociales de forma decidida y la influencia de los youtubers y los errores cometidos a su alrededor, pueden haber cambiado la orientación del voto de muchos de ellos.

En el exterior hay censados 2,663 millones de extranjeros con derecho a voto. La participación de estos suele estar en torno al 10%, pero en el voto en urna en los consulados se han visto colas como nunca. Quienes no podrán votar serán los 165.000 nacionalizados por la ley de nietos, por decisión del Tribunal Supremo, que representan el 0’43% con respecto al total de electores, pero este mínimo porcentaje ha sido uno de los argumentos de campaña por su capacidad para alterar el resultado de los comicios. Una polémica que se añade a otros procesos de desinformación puestos en marcha antes y durante la campaña como las sospechas sobre la custodia del voto por correo, que la derecha -Ayuso y Feijóo quisieron limitar- pero que ha resultado ser un llamamiento que los electores no han atendido, porque su número ha subido un 10% con respecto a las elecciones de 2019 el año en el que se dio una situación similar a la de estas elecciones. Argumentos trumpistas destinados a cuestionar los resultados en el caso de que no sean los previstos por el tándem de la derecha.

La participación de estos suele estar en torno al 10%, pero en el voto en urna en los consulados se han visto colas como nunca.

La campaña electoral ha tenido como uno de los objetivos fundamentales hacerse con el voto útil en aquellas circunscripciones donde el último escaño se juega por un porcentaje muy pequeño. Los sondeos indican que el ultimo escaño puede estar en juego en una veintena de provincias, y aunque los partidos de la derecha cuentan, según las encuestas, con un amplio colchón sobre la mayoría absoluta, estos escaños pueden acortar la diferencia o provocar un vuelco. Y luego está la batalla por el Senado donde se han producido los acuerdos entre los dos bloques, en el de la derecha para tratar de hacerse con los escaños que le permitan tener los tres quintos de la Cámara Alta para no tener que compartir con el PSOE el nombramiento de magistrados del TC. A eso Feijóo lo llama regeneración democrática cuando lo que pretende es copar la única institución jurídico-política que se le escapará a su control por el momento.

Algunos estudios apuntan a que un tres por ciento de los electores deciden su voto en el día de reflexión y que casi otro siete por ciento lo hace el mismo día de las elecciones. Demasiada incertidumbre, pero la suerte está echada.