No tengo tiempo
No tengo tiempo
Si hay algo que caracteriza a esta generación es la “falta de tiempo”. Yo misma me identifico, porque cada lunes miro la agenda para revisar todo lo que tengo que hacer, sabiendo que, a medida que avance la semana, irán surgiendo cosas nuevas.
Pero llegar a todo es imposible, porque por mucho que termine la semana y mire en retrospectiva todos los deberes que he cumplido, no he tenido tiempo para hacer todas esas cosas que me gustaría hacer. ¿Es un problema, hoy en día, querer hacer demasiadas cosas? Intento equilibrar lo que debo hacer con lo que quiero hacer, pero sigo sin tener tiempo suficiente.
Los filósofos contemporáneos hablan de la “Parálisis de la Agitación”, un concepto que hace referencia a la adicción de querer hacer muchas cosas y no acabar haciendo ninguna.
Quizá deberíamos vivir más en el presente, disfrutar de verdad de cada cosa y tener tiempo para saborear, reflexionar y agradecer. Sigo persiguiendo el equilibrio entre obligación y ocio, sin dejar que este último también se convierta en una tarea más.
María Llansó López (Barcelona)
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