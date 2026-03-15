A guerra do irão não pode ser ganhada

Ganhar ou perder uma guerra nem sempre é algo objetivo e depende muito dos objetivos pretendidos ao iniciá-la. Mesmo vitórias contundentes podem dar lugar a derrotas posteriores, devido aos custos assumidos para alcançá-las, daí o conceito de vitória pírrica, que é aquela que se consegue à custa de ficar muito enfraquecido. É a este sentido que me refiro quando digo que esta guerra não pode ser ganhada, a menos que os americanos e os israelitas se retirem o mais rapidamente possível, algo que os americanos já insinuaram. Trump vem do mundo do investimento imobiliário e sabe quando um investimento é mau e é conveniente retirar-se antes de assumir ainda mais perdas, e este parece ser o caso.

Em primeiro lugar, esta guerra está a enfraquecer a posição americana e a mostrar aos seus inimigos quais são as limitações do exército americano na hora de combater, ao mesmo tempo que está a desgastar economicamente o seu país, que já tem muitos problemas de dívida e inflação. O cenário é semelhante ao dos anos da Guerra do Vietname, em que os Estados Unidos abandonaram a guerra, apesar de não terem perdido uma única batalha, simplesmente devido aos custos económicos que isso lhes acarretava e que acabaram por abandonar a ligação entre o dólar e o ouro, ao não serem capazes de atender às demandas de resgate , tendo quase esgotado as suas reservas. Trump pode cometer o mesmo erro que Putin está a cometer, com uma guerra de desgaste que não pode vencer, se por vencer se entende alcançar os objetivos que se propôs no início do conflito. A China parece estar a aproveitar a ocasião e, simplesmente apoiando o esforço bélico do Irão, de forma a que o conflito se prolongue no tempo, já está a alcançar os seus objetivos. A idea de que, ao dominar o Irão, os americanos podem impedir que o petróleo chegue à China é absurda, pois enquanto estes tiverem meios económicos suficientes, nunca lhes faltará abastecimento, seja direto ou indireto.

Trump pode cometer o mesmo erro que Putin está a cometer, com uma guerra de desgaste que não pode vencer, se por vencer se entende alcançar os objetivos que se propôs no início do conflito.

O objetivo de uma mudança de regime no Irão, após uma suposta e quase impossível «rendição incondicional», também não é viável, pelo menos a curto prazo. Para que essa rendição ocorra, é necessária algum tipo de invasão terrestre que controle o país e deponha os atuais líderes, algo que, devido à distância geográfica entre os dois territórios, exigiria uma logística muito cara e um enorme destacamento de tropas, que não escapariam de lá sem baixas, dado que é um país muito grande em extensão e população, e com uma população muito combativa. O resultado mais provável seria uma sucessão de guerras civis, dada a diversidade étnica do país, o que teria consequências para todo o mundo, incluindo migrações.

Uma intervenção com o objetivo de melhorar a situação da infeliz população iraniana só poderia ser justificada se a situação após a intervenção fosse melhor do que a atual, e isso não está de forma alguma garantido. Na melhor das hipóteses, o que se conseguiria seria uma «chinificação» ou uma «rusificação» do Irão, ou seja, uma autocracia isso sim mais amigável com Israel e os Estados Unidos, mas nunca uma democracia ao estilo ocidental, como alguns parecem acreditar. Primeiro porque não parece ser o estilo de Trump, que prefere deixar no poder elementos «moderados» do antigo regime, e segundo porque uma democracia não se constrói assim, leva muito tempo a habituar-se aos seus costumes e rituais, e menos ainda numa zona onde estas não parecem abundar, nem parecem pressionar nesse sentido.