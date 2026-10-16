No somos libres al testar
Criticar sen autocrítica
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Ou como podes dicir ao teu irmán: déixame sacarche a palla do ollo, cando a viga está no teu ollo? Hipócrita!
saca primeiro a viga do teu ollo, e entón verás con
claridade para sacar a palla do ollo do teu irmán.”
(Mateo 7:4-5)
Hoxe en día, temos acceso a moitos medios de comunicación nos que observamos a tertulianos e políticos botarse as culpas os uns aos outros, sen apenas asumir responsabilidades propias polas malas decisións cometidas, nin profundar seriamente nas leis que poden contribuír a mellorar a nosa sociedade.
Dous mil anos despois, as palabras de Xesús tamén seguen sendo actuais con cada un de nós. Nas nosas conversacións familiares, no traballo, nas redes sociais ou cos nosos amigos, podemos caer na tentación de xulgar o supostamente malo dos demais, sen deternos primeiro a examinar as nosas propias miserias persoais diante de Deus. Antes de orientar humildemente ao próximo que se equivocou, aprendamos a examinar os nosos corazóns para sacar as nosas vigas espirituais.
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