Crónica de un duro día

Fue ayer, por lo que cuentan los informativos, un día intenso en lo que corresponde a los escenarios que afectan al Gobierno y su partido mayoritario y en el que acabaron coincidiendo los puntos calientes de estas historias entrecruzadas que señalan a Ábalos, Cerdán, Koldo, Aldama, Begoña, David, Leire o Zapatero en compañía de los actores secundarios que son legión: Figueroa, Vicente Fernández, Julio Martínez, Alba y Lara, Gertrudis Alcázar, Ortúzar, Antxon Alonso, el Tito Berni al que el fiscal pide ocho años de cadena por malversación y puterío variado –práctica que se ha tornado habitual en el comportamiento doméstico de “la cloaca”- y medio centenar de personajes más, de distinta catadura que completan este patio de manicomio en el que esta legislatura sin pies ni cabeza ha convertido el Congreso de los Diputados. Ayer fue un día crudo y de ceño prieto para el presidente Sánchez, para el que salió de casa como los toreros camino de la plaza, eligiendo además con sumo cuidado el vestuario, traje azul de corte deportivo y sin corbata que acentuaba su estampa de ascética firmeza, una de sus advocaciones favoritas para la que ha llegado incluso a maquillarse como en aquella rueda de prensa en la que pedía perdón por confiar en Ávalos y en las que apareció en escena como el gerente de una funeraria.

Jornada difícil en la que el presidente se presentaba en el Congreso para rendir cuentas y aguantar situaciones de controlada aspereza

El caso es que en esta jornada tan difícil en la que el presidente se presentaba en el Congreso para rendir cuentas y aguantar situaciones de controlada aspereza como la mirada feroz de Rufián muy en su papel de trágico del Tenorio, se escenificó también la curiosa propuesta de Miriam Nogueras que pidió al presidente que se retirara y diera paso a un socialista limpio de polvo y paja como, según su delirante visión de la escenografía política continental, han hecho los británicos.

El caso es que, un par de horas después, quien se ponía de perfil era Begoña Gómez para entregar su pasaporte, ese que su abogado solicitó no entregar porque viene la temporada estival y no vaya a ser que la investigada de quede sin vacaciones por no tenerlo. Y mientras, los trenes Madrid-Sevilla parados en mitad de la vía y un tumulto en ambas estaciones. Todo sigue igual.