No es un premio, es una herramienta de la justicia

El artículo 21.5 del Código Penal contempla como circunstancia atenuante la conducta de quien, después de cometer un delito, procede a reparar el daño causado a la víctima o a disminuir sus efectos antes de la celebración del juicio oral. Lejos de responder a una lógica de indulgencia, esta previsión persigue una finalidad eminentemente práctica: incentivar comportamientos que permitan restaurar el perjuicio causado y favorecer la eficacia de la justicia penal.

En el ámbito de los delitos de corrupción, esta atenuante adquiere una relevancia singular. La corrupción pública genera daños económicos de enorme magnitud, deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones y suele desarrollarse mediante complejas estructuras destinadas a ocultar los hechos y dificultar su descubrimiento. En este contexto, la reparación del daño puede convertirse en un instrumento de extraordinaria utilidad para el interés general.

La devolución de cantidades indebidamente obtenidas, la restitución de bienes o la reparación de los perjuicios sufridos por las administraciones públicas constituyen actuaciones que benefician no solo a las víctimas directas del delito, sino al conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, la atenuante cumple una función de política criminal orientada a maximizar la recuperación de recursos públicos y minimizar las consecuencias de la actividad corrupta.

Sin embargo, su importancia va más allá de la mera restitución patrimonial. En la práctica judicial, la reparación del daño suele aparecer asociada al reconocimiento de los hechos y a la colaboración con la investigación.

Quien decide devolver el dinero obtenido ilícitamente o contribuir a la recuperación de activos ocultos suele encontrarse en una posición privilegiada para aportar información sobre el funcionamiento de la trama corrupta, identificar a otros responsables o esclarecer mecanismos de ocultación del delito. Es aquí donde la atenuante de reparación del daño conecta con la figura del denominado arrepentido.

La reducción de la pena encuentra su justificación precisamente en la utilidad real de la conducta desplegada por el acusado

Aunque el ordenamiento jurídico español no contempla una regulación general del arrepentido comparable a la existente en otros países, sí reconoce diversos incentivos penales para quienes colaboran eficazmente con la justicia. La reparación del daño constituye uno de esos incentivos y, en muchos casos, representa la manifestación objetiva de una voluntad de cooperación que trasciende la mera devolución económica.

La experiencia demuestra que las redes de corrupción son especialmente difíciles de investigar desde el exterior. Con frecuencia, solo la colaboración de alguno de sus integrantes permite conocer la estructura completa de los hechos, localizar pruebas decisivas o recuperar fondos desviados. Por ello, las legislaciones modernas tienden a favorecer mecanismos que estimulen el abandono de la actividad ilícita y la colaboración con las autoridades.

Desde esta óptica, la atenuante del artículo 21.5 no debe interpretarse como un premio al delincuente, sino como una herramienta al servicio de la eficacia de la justicia. El Estado no renuncia a castigar el delito; simplemente reconoce que la conducta posterior del autor puede generar beneficios adicionales para la sociedad que merecen ser tenidos en cuenta al individualizar la pena.

Naturalmente, esta circunstancia exige una aplicación rigurosa. La reparación debe ser efectiva, relevante y realizada antes del juicio oral. No bastan declaraciones genéricas de arrepentimiento ni actuaciones simbólicas carentes de verdadera trascendencia reparadora. La reducción de la pena encuentra su justificación precisamente en la utilidad real de la conducta desplegada por el acusado.

En una época en la que la lucha contra la corrupción constituye una de las principales demandas sociales, la atenuante de reparación del daño se revela como una institución de gran valor. Facilita la recuperación de recursos públicos, incentiva la colaboración con la justicia y contribuye al esclarecimiento de conductas que, por su propia naturaleza, suelen desarrollarse en la opacidad. Lejos de representar una concesión injustificada, encarna una idea fundamental del Derecho penal moderno: la mejor respuesta frente al delito no consiste únicamente en castigar, sino también en promover conductas que permitan reparar el daño causado y desmantelar las estructuras que lo hicieron posible.