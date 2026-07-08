Cuarenta años formando talento y construyendo el futuro de Ourense

En un contexto en el que las ciudades y los territorios compiten por atraer talento, generar conocimiento y liderar la innovación, existe un factor que marca la diferencia entre quienes aspiran a crecer y quienes realmente lo consiguen: disponer de una universidad fuerte, conectada con su entorno y capaz de formar a las personas que construirán el futuro.

Ourense cuenta con ese activo estratégico. La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo cumple este año cuarenta años de historia, cuatro décadas en las que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo económico, empresarial y social de nuestra provincia.

Miles de estudiantes han pasado por sus aulas desde 1986. Hoy desarrollan su carrera profesional en empresas, administraciones públicas, universidades y organizaciones de todo el mundo. Muchos lideran proyectos empresariales, impulsan la innovación o dirigen instituciones. Todos ellos constituyen el mejor reflejo de una idea sencilla: invertir en educación superior es invertir en el futuro de un territorio.

Pero una facultad ya no puede medirse únicamente por el número de titulados que forma. Debe hacerlo también por su capacidad para generar conocimiento, investigar, innovar y transferir ese conocimiento a la sociedad. Ese ha sido uno de los grandes pilares sobre los que hemos construido nuestra identidad durante estas cuatro décadas.

Nuestra Facultad ha consolidado grupos de investigación de referencia, participa en proyectos nacionales e internacionales y mantiene una colaboración permanente con empresas, instituciones y administraciones públicas para convertir el conocimiento en oportunidades reales de desarrollo. Esa conexión constante con el tejido económico y social constituye una de nuestras principales fortalezas.

El cuadragésimo aniversario será además una magnífica oportunidad para proyectar Ourense al mundo como un territorio que genera conocimiento

Miramos con orgullo el camino recorrido, pero sobre todo miramos hacia adelante. Porque la universidad tiene la responsabilidad de anticiparse a los cambios y preparar a la sociedad para los desafíos que están por venir.

Por ello seguimos impulsando nuevas líneas de investigación, reforzando nuestra oferta de posgrado, promoviendo nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades de una economía cada vez más digital, global y sostenible y fortaleciendo nuestra estrategia de internacionalización.

En ese horizonte se sitúa también uno de los grandes retos que hemos asumido: la obtención de la acreditación internacional AACSB, el sello de excelencia académica más prestigioso del mundo en el ámbito de la educación empresarial. Alcanzar este reconocimiento supondrá situar a la Facultad entre un reducido grupo de instituciones de referencia internacional y reforzar nuestra capacidad para atraer talento, establecer nuevas alianzas y ofrecer una formación con los más altos estándares de calidad.

El cuadragésimo aniversario será además una magnífica oportunidad para proyectar Ourense al mundo como un territorio que genera conocimiento. Durante los próximos meses organizaremos dos importantes encuentros científicos internacionales: el II Congreso Internacional de Gestión de la Balneoterapia, que consolidará el liderazgo de Ourense en el ámbito del turismo de salud y bienestar, y el Congreso de CiBECEM, que reunirá en nuestra ciudad a investigadores y especialistas procedentes de numerosos países.

Estos congresos representan mucho más que una cita académica. Son una muestra de que Ourense puede convertirse en un espacio de referencia para el debate científico, la innovación y la cooperación internacional. Cada investigador que nos visita, cada universidad con la que colaboramos y cada proyecto compartido fortalecen el posicionamiento de nuestra provincia en el mapa del conocimiento.

Ourense tiene motivos para sentirse orgullosa de una institución que, desde hace cuatro décadas, contribuye decisivamente a su desarrollo

La dimensión internacional forma ya parte del ADN de la Facultad. Nuestros estudiantes realizan prácticas en algunas de las empresas más importantes del sector turístico y empresarial, mientras que nuestros egresados desarrollan hoy su actividad profesional en Europa, América y otros muchos destinos internacionales. Al mismo tiempo, seguimos ampliando una red de colaboración con universidades y centros de investigación que multiplica las oportunidades para estudiantes, profesorado y territorio.

Sin embargo, ninguna de estas cifras tendría sentido si olvidáramos cuál es nuestra verdadera misión. La universidad existe para mejorar la sociedad. Para ofrecer oportunidades a los jóvenes. Para fijar talento. Para impulsar empresas más competitivas. Para generar riqueza y contribuir al bienestar colectivo.

Por eso, cuando celebramos estos cuarenta años, no conmemoramos únicamente una trayectoria académica. Celebramos el impacto que una institución universitaria puede tener sobre una provincia y sobre las generaciones que la construyen día a día.

Ourense tiene motivos para sentirse orgullosa de una institución que, desde hace cuatro décadas, contribuye decisivamente a su desarrollo. Una Facultad que ha sabido evolucionar, abrirse al mundo y convertirse en un motor de conocimiento, innovación y progreso para toda la provincia.

Y, sobre todo, Ourense tiene razones para mirar al futuro con confianza, porque los mejores años de esta historia no pertenecen al pasado, están todavía por escribirse.