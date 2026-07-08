Ramón Pastrana

Es una posibilidad cierta que España alcance la visita de cien millones de turistas este año. Que tiempos aquellos del ministerio de Información y Turismo, no de información de turismo, en la que la turista un millón - siempre era una turista- bajaba la escalerilla de un avión de Iberia porque no había fingers en los aeropuertos. Esa cantidad de turistas deja otro sinfín de miles de millones de euros en nuestro país, que vienen muy bien. Pero tanta turistificación produce otros efectos no deseados, la gentrificación, la conversión de las ciudades en parques temáticos y de las costas en hormigueros en los que resulta difícil moverse porque no se logra desestacionalizar la llegada de turistas, ni el turismo interior. Cada cierto tiempo salta la polémica sobre cuando parará este crecimiento exponencial de turistas y qué tipo de turismo se quiere, aunque los pragmáticos lo quieren todo, el de lujo, el de compras, el cultural, el de interior, el de paella y sangría. Cien millones son mucha gente, pero son gente que reconoce que el nuestro es un país seguro, amable y al que eligen porque otros destinos no ofrecen lo que el nuestro.