La cuestión de una tumba vacía

Frank Morison, seudónimo de Albert Henry Ross, autor de “¿Quién movió la piedra?” (publicado originalmente en 1930), en su primer capítulo, “El libro que se negó a ser escrito,” este antiguo escéptico explica cómo la evidencia lo convenció de que la resurrección de Jesús fue un acontecimiento histórico real: “Fue como si un hombre se dispuso a cruzar un bosque por un familiar y bien retirado camino y salió de repente por donde él no esperaba salir”.

Ningún historiador serio duda que Jesús estuviera muerto cuando fue bajado de la cruz, pero muchos se han preguntado cómo el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba. Frank Morison inicialmente pensó que la resurrección era o un mito o un engaño. Morison empezó por intentar resolver el caso de una tumba vacía. La tumba pertenecía a un miembro del Concilio del Sanedrín, José de Arimatea. En Israel, en aquel tiempo, para estar en el Concilio había que ser una estrella del rock. Todos sabían quién estaba en el Concilio. José debe haber sido una persona real, de lo contrario, los líderes judíos habrían expuesto la historia como un fraude en su intento de refutar la resurrección. También, la tumba de José habría sido en un muy conocido lugar y fácilmente identificable; entonces, cualquier pensamiento de que Jesús se haya “perdido en el cementerio” necesitaría ser descartado.

La resurrección de Jesucristo plantea la pregunta: ¿qué tiene que ver el hecho de que Jesús derrotó a la muerte con mi vida?

Morison no está sólo. Otros incontables escépticos han examinado la evidencia de la resurrección de Jesús y lo han aceptado como el más sorprendente hecho en toda la historia de la humanidad.

La resurrección de Jesucristo plantea la pregunta: ¿qué tiene que ver el hecho de que Jesús derrotó a la muerte con mi vida? La respuesta a esa pregunta es acerca de lo que trata el cristianismo del Nuevo Testamento. A esta pregunta respondieron con hechos y sus vidas los apóstoles, que continuaron y establecieron un creciente movimiento cristiano. Por los hechos y contrariamente a lo que muchos pensaban, Morison y otros llegaron a la conclusión de la veracidad de la Resurrección.