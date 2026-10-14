Cuidado con Pedro

Saldado el Día de la Hispanidad con abucheos a Sánchez y vivas al rey; vitoreada con satisfacción nacional la visita real a Ceuta y Melilla con ausencia del galgo de Paiporta, la pregunta sigue siendo: ¿por qué no hay que infravalorar al candidato Pedro Sánchez? Porque no tiene escrúpulos, porque carece de conciencia moral y porque su presente y futuro político y judicial es aterrador. Está tan acorralado por la corrupción y el miedo que toda precaución preventiva contra sus instintos de poder puede salvar a España de un 29-N con sorpresas.

Su capitalización inventiva de la crisis de la vivienda demuestra que es tan maquiavélico como conspirador, porque una movilización premeditada que nace como necesidad electoral de relato en la extrema izquierda la ha hecho suya gracias a la fallecida Maricarmen y a su ausencia absoluta de ética. La misma Maricarmen que le culpó de los desahucios, que le escribió hace un año sin respuesta presidencial y a la que invoca en los mítines como Cid Campeador que en paz descanse.

El mismo presidente que menos ha construido y más propagada incumplida ha hecho sobre vivienda, y que ahora intenta usurpar el argumentario inmobiliario con la desfachatez propia de un ser sin corazón. La verdad es palabra que no está en el diccionario del sanchismo porque ocultó la guerra híbrida con buques de guerra de Marruecos en aguas españolas, y negó la corrupción para culpar a jueces, medios y oposición. Y es que la gestión es algo inexistente en su tarea gubernamental porque todo se reduce a marketing y estrategia. Su cinismo e hipocresía excede los principios y valores de un gobernante decente con una mínima vocación pública. Con la vivienda ha tapado lo de Ceuta, para la visita de los reyes limpió las playas a destiempo, con el adelanto electoral pretende esconder los casos de corrupción, con la huelga general contra la oposición, que dijo Montero, sostiene la pancarta subversiva del progre que vive como un burgués acomodado en los palacios de la Moncloa o La Mareta. Trata de borrar su huida de Paiporta, la traición de la invasión ilegal yéndose de vacaciones, los engaños y dejación en la dana y Adamuz o las cloacas mafiosas de Leire para desactivar los casos Begoña y Hermanísimo.

Incluso se permite defender a Zapatero porque sus destinos van unidos por razones imaginables

Incluso se permite defender a Zapatero porque sus destinos van unidos por razones imaginables, o dar la espalda a quienes le llevaron al poder (Ábalos, Cerdán y demás actores del sanchismo). Ha dejado tantos cadáveres en la cuneta y se ha servido tanto de la suerte y la maldad, que muchos le consideran un genio político que revive al borde la muerte. Pero en realidad es un puro artificio de inconsistencia intelectual, la contumaz ambición de poder sin medida ni conciencia. Vamos, que no es de fiar, como saben sus propios compañeros tras el episodio turbio de la caja de cartón del Comité Federal del PSOE. Toda prevención es poca, como demuestra el fraude de los decretazos, la cacicada de la amnistía para comprar su investidura o la intención de pucherazo con la “ley de nietos” detectado por el Supremo. Cuidado con Pedro.