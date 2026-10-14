Veraz, coherente y honesto

En mi catálogo personal de exigencias, una especie de tabla de la ley compuesta de unas pocas pero importantes normas de comportamiento para todos aquellos que nos han gobernado y nos gobiernan, hay tres que sobresalen supongo, de las demás. Los gobernantes deben a mi entender mostrar honestidad, verdad y coherencia.

Desgraciadamente, el presidente del Gobierno que encabeza ese equipo de administradores que nos gobierna no ha sido fiel a ninguno de estos principios, ha mentido y sigue mintiendo, se ha comportado con deshonestidad manifiesta y no ha sido coherente. Y lo más doloroso es que, en su paulatino delirio, ha contagiado de todos sus vicios a aquellos que comparten con él la tarea. Aplicando el principio del “o estás conmigo o estar contra mí”, ha confundido el servicio y la lealtad al país con el servicio y la lealtad a sí mismo y esa exigencia ha terminado anulando la personalidad y la iniciativa de todos sus ministros y en muchos casos, ha convertido en caricatura y marioneta a la mayor parte de ellos y en esta reflexión me salen al vuelo, los Albares, Marlaska o Carlos Cuerpo.

Pero quizá lo más doloroso es la falta de coherencia

Pero quizá lo más doloroso es la falta de coherencia. Ahora sabemos que la portavoz del PSOE, la diputada Montserrat Mínguez, tiene un novio que pertenece a una sociedad inmobiliaria que posee más de 30 inmuebles y apartamentos lo que, con arreglo a la interpretación rigurosa de la posición adoptada por el partido del que su pareja es portavoz parlamentaria, los enfrenta a muerte en el modo de entender el negocio de la vivienda y el ideario que, tras ocho años en el poder y no haber movido un dedo para solucionarlo, esgrime hoy el sanchismo que ha decidido hacer del problema de la vivienda y sus víctimas, el caballo de batalla de su campaña electoral con vistas al 29 de noviembre.

La incongruencia aireada por el periodista Javier Chicote en el confidencial “Artículo 14” es tan manifiesta que poco más hay que decir salvo que uno de los males que afecta a este absolutamente destruido PSOE que en un futuro, cuando se culmine un largo y necesario proceso de expiación deberá pedirle cuentas. Incluso penales.