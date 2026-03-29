Sensibilidad social
Degolados pola represión
RECUNCHO HEBDOMADARIO
O chamado “Caso Degollados” constitúe un dos episodios máis brutais e reveladores da represión exercida pola ditadura chilena durante a década de 1980. O 30 de marzo de 1985 (cúmprense hoxe 41 anos), tres profesionais vinculados ao ámbito educativo e á militancia política de esquerda foron secuestrados, torturados e finalmente asasinados, nun crime que impresionou profundamente á sociedade chilena e á comunidade internacional.
As vítimas foron Manuel Guerrero, José Manuel Parada e Santiago Nattino, todos eles comprometidos coa defensa dos dereitos humanos e vinculados ó movemento comunista. O seu traballo e activismo convertéronos en obxectivos do aparato represivo do Estado, que vía en figuras coma eles unha ameaza ideolóxica nun contexto de crecente mobilización social contra o réxime.
O secuestro produciuse en distintos momentos e lugares de Santiago, mais seguiu un patrón coordinado que evidenciaba a participación de estruturas organizadas. Posteriormente, os corpos apareceron nunha zona rural, con sinais evidentes de tortura e cunha violencia extrema: foron degolados. Este feito, ademais de causar horror, simbolizou a brutalidade dun sistema que buscaba infundir medo mediante métodos exemplares.
A investigación posterior revelou a implicación de membros das forzas de seguridade, en particular dun corpo policial que operaba baixo lóxicas de persecución política. O caso marcou un punto de inflexión, pois xerou unha presión social e política difícil de conter, tanto dentro como fóra do país. Mesmo sectores próximos ó goberno víronse obrigados a recoñecer a gravidade do sucedido.
A resposta cidadá foi inmediata. Organizacións de dereitos humanos, sindicatos e colectivos sociais mobilizáronse para esixir xustiza e o fin da impunidade. As protestas multiplicáronse, e o caso converteuse nun símbolo da loita contra a ditadura e das demandas de democratización.
Co paso do tempo o “Caso Degollados” contribuíu a erosionar a lexitimidade do réxime, deixando en evidencia as súas prácticas sistemáticas de violación dos dereitos humanos. A súa repercusión internacional tamén foi significativa, reforzando as denuncias contra Chile en foros e organismos internacionais.
Na memoria chilena, este episodio permanece como unha ferida aberta, mais tamén como un recordatorio da resistencia e da dignidade fronte á barbarie.
