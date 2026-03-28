Desde los albores de la humanidad, el objetivo principal del mono desnudo ha sido buscar el “descanso eterno”. Monumentos de singular belleza, místicas construcciones, siniestros signos cabalísticos, de sacrificios… dirigidos a la Reencarnación donde el Tikún (palabra hebrea que significa “reparación” o “arreglo”) les sea concedido a los que han trasgredido las condiciones de los dioses para perdonar al penitente y concederle el tal descanso.

Netanyahu, conocedor de las leyes hebreas, emanadas de textos sincréticos, y temiendo al castigo individual del Tikún, trata de optar al beneplácito del Tikún Olam (mejorando las imperfecciones del mundo) a través de acciones positivas y de responsabilidad (una vez más el destino del pueblo judío es ambivalente: inmolarse o cometer genocidios). Jamás un criminal sanguinario como Netanyahu alcanza el perdón de la historia.

Es en Simone Weil donde se encuentran las palabras adecuadas que definen el derecho al descanso después de haber empatizado con los que viven en el dolor. La frase que, según Simone Weil, libera al ser humano de su angustia y le abre el camino al descanso eterno: “La necesidad de verdad es la más sagrada de todas”.

Noelia descansa integrada en el mundo sideral, compartiendo existencia cósmica con Simone Weil

Noelia Castillo Ramos buscó serenamente, con convicción, sin odios, sin perdón, sin culpables y, sobre todo, con dolor físico y psíquico. Su único deseo es que se cumpliera la ley y se le aplicara la eutanasia, que la liberara de las cadenas tortuosas que la condenaban a una existencia insoportable. Sin otra razón que cumplir con los deseos egoístas de quienes hicieron (por activa o por pasiva) de su vida un infierno de sufrimiento, algo que muchos no entienden. Se fue sin rencor, segura de que los “suyos” no habían cumplido con sus obligaciones éticas y morales. También la sociedad ha fallado no dando amparo a quien lo necesitaba.

No se entiende la batalla contra la conciencia de cada ciudadano emprendida por los denominados “abogados cristianos”, que entablan una batalla jurídica contra la libertad de cada ser humano a disponer de su cuerpo, siempre con responsabilidad y conciencia, y lo incomprensible es que parecen desconocer los derechos de los ciudadanos. Les aconsejo la lectura de los Evangelios, que contemplan el deseo de Cristo de inmolarse para perdonar los pecados de los hombres en un suicidio voluntario (como Dios, lo pudo evitar). “Aparta de mi este cáliz” expresa su angustia ante el sufrimiento que le espera.

Noelia descansa integrada en el mundo sideral, compartiendo existencia cósmica con Simone Weil. Descansen en paz donde a Netanhayu no se le espera; el Tikún no lo permite.