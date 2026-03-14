Destellos de belleza que anuncian buena esperanza

Gente guapa

Se ha celebrado en Madrid la quinta edición de los premios Mujer FEARLESS, la revista de mi querida Katy Mikhaylova, y ha sido sin duda el acontecimiento de la semana en la capital. La cita, que reunió a decenas de famosos, reconoció la labor y trayectoria de mujeres como Ana Rosa Quintana, Remedios Amaya, Alaska, Mar Flores, o –en la imagen– la bella Violeta Magriñán. En tiempos de aplastante dominio de lo digital, reconforta saber que una revista de papel, y todavía joven, llevada con talento e inteligencia, puede situarse en un referente en el universo del lujo y la fotografía social, y hacerse un hueco apadrinada felizmente por rostros tan conocidos de la vida social española.

Violeta Mangriñán en la quinta edición de los premios Fearless. | Europa Press

Las calles de Madrid

Desconozco si alguien lo había hecho antes o no. Pero arrancar la Semana de la Moda de Madrid en la plaza de España y elegir como emplazamientos complementarios a IFEMA lugares emblemáticos de la ciudad ha resultado un éxito. Junto al efecto de ver a las modelos recorrer las calles, se suma la presencia accidental de cientos de curiosos, además del impacto internacional del patrimonio artístico de Madrid. Monumentos desfilando ante monumentos. Muy aplaudido el desfile-perfomance de Oteyza, la firma de Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda.

Dos modelos durante un desfile-performance en Madrid. | Europa Press

Poses extrañas

Alguien en el photocall de la 30 edición de los Premios Dial pidió a los protagonistas que posaran haciendo gestos extraños y el resultado, sumado a una discutible elección de atuendos generalizada, parece más bien el estreno de una película de terror. Casi te diría que la más normal ha resultado Laura Pausini, que a pesar de su belleza tampoco parece en su mejor noche. Eso sí, la cita, celebrada este año en Tenerife, reunió a un montón de viejas glorias del pop español: desde Ana Torroja, Marta Sánchez o Café Quijano, hasta Amaral, Sergio Dalma o Luz Casal.

La cantante Laura Pausini en los Premios Dial. | Europa Press

Cristiano en Madrid

Alguien en el photocall de la 30 edición de los Premios Dial pidió a los protagonistas que posaran haciendo gestos extraños y el resultado, sumado a una discutible elección de atuendos generalizada, parece más bien el estreno de una película de terror. Casi te diría que la más normal ha resultado Laura Pausini, que a pesar de su belleza tampoco parece en su mejor noche.

El futbolista Cristiano Ronaldo disfruta de la noche madrileña. | Europa Press

Eso sí, la cita, celebrada este año en Tenerife, reunió a un montón de viejas glorias del pop español: desde Ana Torroja, Marta Sánchez o Café Quijano, hasta Amaral, Sergio Dalma o Luz Casal.