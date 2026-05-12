En Portada: Ahorro ourensano, ¿economía saneada o estancada?

Antes eran las remesas de los emigrantes, ahora son las de los jubilados con las pensiones más bajas de España. A pesar de todas las calamidades que esparcen diariamente los telediarios, el ahorro ourensano crece a 250 millones de euros por año. Todo el mundo se pregunta cómo es posible, ni siquiera en las prestigiosas universidades de Harvard o Stanford son capaces de dar con la clave. Es un gran misterio histórico, como el de la ubicación de la tumba de Cleopatra o el Santo Grial.

Más de 10.275 millones de euros, eso es lo que tienen los ourensanos en la cuenta del banco, unos 33.000 euros por cabeza. Es decir, “o petiño cheo”. A eso réstenle 3.430 millones en créditos y tendrán un saldo positivo de casi 7.000 millones de euros. Pero lo que en apariencia constituye una economía saneada marcada por un sempiterno carácter ahorrador, también tiene sus detractores entre los economistas que explican esta tendencia desde la aversión al riesgo, la falta de dinamismo y la carencia de iniciativa. Es decir, perciben la atonía de una sociedad envejecida con cien mil pensionistas y veinte mil funcionarios, lo que redunda en una escasa capacidad de innovación e inversión empresarial.

Pero hay otro elemento a tener cuenta, y tiene que ver con la ausencia de líderes creíbles, caso del gobierno de la ciudad, que activen los recursos del territorio -y son muchos- para desapalancar el dinero. Incluso en sectores típicos de una sociedad conservadora, como el inmobiliario, destinado a los abuelos que estarían encantados de facilitar el acceso a la vivienda de los nietos; o el termal, que nos convertiría en el Benidorm estatal del envejecimiento activo. Pero en el primer caso falta un PXOM y en el segundo falta de todo desde los romanos.

La pregunta que les planteo es la siguiente: el aumento constante del ahorro ourensano... ¿revela una economía saneada o estancada?