Día presidencial

Hoy cumple Donald Trump un año en el cargo. Desde 1937, el 20 de enero es el día elegido para que los presidentes norteamericanos tomen posesión de su cargo ante el juez.

Se eligió esta fecha en la XX Enmienda a la Constitución por ser un día en el que ya se ha dejado tiempo suficiente para ultimar el cambio de poderes y prepararlo todo tras las elecciones de noviembre.

Desde entonces, todos los candidatos vencedores de noviembre se han convertido en presidentes el 20 de enero cada cuatro años, con tres excepciones: Harry S. Truman, presidente en abril de 1945 por el fallecimiento de Roosevelt, Lyndon B. Johnson en noviembre de 1963 tras el asesinato de Kennedy y Gerald Ford en agosto de 1974 como consecuencia de la dimisión de Nixon.

el 20 de enero es el día elegido para que los presidentes norteamericanos tomen posesión de su cargo ante el juez

Durante los siglos XVIII y XIX la fecha elegida era el 4 de marzo, ya que se conmemoraba la primera vez que se reunió el Congreso de Estados Unidos, pero se hacía muy pesado para los americanos esperar tantos días entre las elecciones y la investidura, así que se cambió la fecha por la de hoy.

Curiosidades de la Casa Blanca

A pesar de contar con más de 5.000 metros construidos que se asientan sobre unos terrenos de 73.000, el personal fijo de la Casa Blanca es de 13 personas.

El personal externo es de más de 300 personas. Deben atender instalaciones tales como una bolera, dentista, un salón de belleza, salas de reuniones, despachos o la vivienda del presidente.

Aunque a simple vista no se aprecia, la Casa Blanca tiene entre 4 y 6 plantas según fuentes. Para desplazarse por ellas cuenta con 7 ascensores.

Probablemente una de las zonas más conocidas de la residencia, el Ala Oeste fue construida de manera temporal pensada como una estructura para albergar oficinas. Finalmente, no fue demolida.

en el sótano de La Casa Blanca, se pueden encontrar todo tipo de servicios como cocina, lavandería o carpintería que funcionan las 24 horas del día.

Pedro Casanave, de origen navarro y llegado a Estados Unidos en 1785 fue quien, debido a varias circunstancias y casualidades, acabó poniendo y presidiendo la ceremonia de la primera piedra de la Casa Blanca.

Desde su construcción y hasta la presidencia de Theodore Roosevelt no era conocida como tal, sino como Casa del presidente.

Fue durante su mandato (1901-1909) cuando se bautizó oficialmente como La Casa Blanca.

A finales del siglo XVIII, George Washington mandó construir esta edificación. Lo cierto es que las obras tardaron más de lo esperado, por lo que finalizaron cuando John Adams llegó al poder. Por lo tanto, el líder que mandó la construcción de La Casa Blanca fue el único que no llegó a habitarla.

Dentro de ellos, encontramos 132 dormitorios, 7 ascensores, 8 escaleras, 35 baños ¡y hasta 28 chimeneas! En cuanto a servicios, esta edificación cuenta con una piscina, peluquería, floristería, cine, pista de tenis, circuito de golf y hasta una bolera. Además, en el sótano de La Casa Blanca, se pueden encontrar todo tipo de servicios como cocina, lavandería o carpintería que funcionan las 24 horas del día.

Cocina, cine y entrada secreta

El presidente Buchanan añadió un invernadero de cristal en 1857, que se fue ampliando a lo largo del siglo XIX, ya que eran muy populares en aquella época entre las primeras damas. Pero tal y como cuenta Fling, Theodore Roosevelt, lo demolió para hacer sitio a lo que conocemos como el Ala Oeste.

La cocina de la Casa Blanca tiene capacidad para preparar cenas para 140 invitados y entremeses para más de 1.000.

La residencia cuenta con una sala de cine con 42 butacas y una pista de tenis y baloncesto. La bolera de la Casa Blanca fue un regalo al presidente Truman y posteriormente se trasladó al sótano del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

La cocina de la Casa Blanca tiene capacidad para preparar cenas para 140 invitados y entremeses para más de 1.000.

Un callejón sin señalizar de la calle H es en realidad una entrada secreta a la Casa Blanca. El pasadizo conduce al anexo del Departamento del Tesoro, donde un túnel conecta el edificio con el Ala Este. El túnel se excavó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyó el primer búnker para el presidente Franklin D. Roosevelt.

Tras la muerte de su hijo Willie en 1862, la primera dama Mary Todd Lincoln organizó sesiones espiritistas en el Salón Rojo y en una cabaña de la Casa del Soldado, ubicada no muy lejos del Capitolio, que se utilizó como retiro presidencial durante varias administraciones.

Y por último es de las pocas residencias de jefe de Estado que se pueden visitar como un tour turístico.