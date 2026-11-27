El 23 era el ultimo día en el que las empresas de sondeos tenían permiso para anunciar una estimación de la previsión del resultado electoral que se conocerá el 29 de noviembre, fecha en el que todas las empresas encuestadoras, obviamente a excepción del inefable vaticinador sanchista, sabrán si acertaron o erraron. Por supuesto, empezando por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que recordemos que es el “organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuya finalidad es el estudio científico de la sociedad española”, que anuncia a bombo y platillo que le da al PSOE una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP y apunta que Vox pierde 2,8 puntos. Y cómo no, el jefe de este órgano defiende a capa y espada que nunca ha modificado un dato, “sería absurdo”. Como dice el diccionario, es “contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. Chocante, contradictorio. Extravagante, irregular. Dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado”... todo eso son las encuestas de Tezanos, y olé.

Unos estarán felices y dichosos, y otros, evidentemente, estarán consternados y cariacontecidos.

El caso es que ese mismo día tuvimos ocasión de contrastar otros sondeos. Así, para Sigma Dos (para El Mundo), el PP quedaría a cinco puntos del PSOE, y las derechas sumarán mayoría absoluta. Data10 sitúa al PSOE por debajo de los 100 escaños. La encuesta 40DB (para El País) señala que el PSOE reduce su brecha con respecto al PP, aunque las derechas siguen alcanzando la mayoría. El sondeo de NC Repor (para La Razón), anuncia que el PP se sitúa a siete puntos del PSOE en un sondeo que apunta a que Vox sumaría casi el 20% del voto. El sondeo de Sociométrica (para El Español) vaticina que PP y Vox superarían los 200 escaños. La encuesta de Sondaxe coloca al PSOE a dos puntos del PP.

Una interesante muestra de sondeos -por cierto, el barómetro de La Sexta anunciaba que PP y Vox “mantienen una sólida mayoría absoluta para el 29N”- antes de que el próximo domingo se deshoje la margarita. Unos estarán felices y dichosos, y otros, evidentemente, estarán consternados y cariacontecidos. Contrastaremos lo que afirmaron Patxi López: “Yo estoy seguro de que PP y Vox van a perder esa mayoría absoluta”, y el PP, que acusaba a la encuesta del CIS de “ficción demoscópica” y aseveraba que lo primero que va a hacer Feijoo es “despedir (a Tezanos) en cuanto llegue a Moncloa” y aseguran que las “encuestas del CIS no sirven para conocer lo que piensan los españoles, sino que están diseñadas para tranquilizar a quien las encarga”. Está claro que los populares ya están en compás de espera a lo que ocurra a partir de la noche del domingo.