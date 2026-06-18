Dialéctica de disculpa y el Código Ético del PSOE

Uno de los más manidos argumentos de la dialéctica del cinismo cuando no se tienen argumentos es darle la vuelta a los del contrario, por un lado, y decir que mal interpretamos los propios. Pero, sobre todo, en cuanto a determinadas conductas, para justificarlas, es rebuscar algo parecido que ya hicieran otros. ¿Dónde queda pues la diferencia? Estos días, pero ya lo hemos visto antes en otros, hemos visto cómo para justificar a Zapatero se ha buscado todos aquellos casos u ocasiones de presuntas conductas semejantes por personajes de la derecha, sobre todo Aznar y familia. Porque, de este modo, se expone que la conducta atribuida al expresidente, al margen de que fuera moral o legalmente encajable, nada tiene de excepcional o censurable, porque lo hicieron otros.

Pero, ante esto, uno se pregunta, ¿y las reglas del Código de Buen Gobierno y los principios del Código Ético y de Conducta del PSOE? Este último ya fuera adaptado a las medidas de Sánchez, al suprimir el artículo 8 de la versión vigente hasta 2023, donde se especificaba que nunca se promovería el indulto a políticos que cometieran determinados delitos, como por los que fueron condenados los socios de Pedro Sánchez de ERC y Junts. Y de este modo se encajaron primero los indultos y luego la amnistía.

Pero vamos al presente Código Ético del PSOE, en su versión actual, que indica que la integridad de toda la organización y el compromiso individual y común con el comportamiento ético es el valor fundamental para mantener esa confianza de su militancia y del conjunto de la ciudadanía y que sume el compromiso de extender la “cultura democrática” de servicio público, que se fundamenta en buenas prácticas y en valores de honestidad, transparencia, respeto y responsabilidad.

Y el punto 5.8 del mencionado Código dice, en cuanto a “política de obsequios y hospitalidad”: “Se rechaza cualquier forma de soborno o corrupción. En ese sentido, el partido dispone de políticas dirigidas a luchar contra la corrupción, el fraude, incluidas el soborno y la extorsión, dirigidas a establecer acciones que permitan su prevención y mecanismos para minimizar su impacto y evitar la ocurrencia de fraudes futuros. En el PSOE no se tolera ni se recurre a prácticas no éticas con el objetivo de influir en la voluntad de las personas y obtener ventajas irregulares, actuando conforme a las leyes que sean de aplicación, y no se permiten bajo ningún concepto pagos de facilitación, pagos en especie, comisiones, ni ventajas o privilegios de ningún tipo con propósitos no éticos”.

Y se señala: “Ninguna persona sujeta al presente Código Ético y de Conducta podrá aceptar regalos u obsequios, sean en efectivo o en especie, favores, viajes o servicios en beneficio propio o de su entorno, que procedan de una persona física o jurídica relacionada directa o indirectamente con su actividad política, orgánica, laboral o administrativa y pueda generar una situación de conflicto de interés, se realicen por razón de su cargo o puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta o en la de terceros, e incluso cuando estos tengan únicamente por objeto premiar la actividad debida; se incluyen en este apartado los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés o tengan capacidad de influir en las decisiones que debidamente deba tomar. Para comidas o viajes del partido se seguirán las pautas establecidas en la Política de Viajes”.

A los efectos de interpretar cuándo se entiende que se puede producir una situación de conflicto de interés en relación a los anteriores, se considerarán los usos y costumbres que fueran aplicables en ese momento y se concluye: “Cuando un regalo, invitación u obsequio no cumpla los requisitos anteriores, será rechazado y, en su caso, devuelto a la persona de procedencia en el plazo de cinco días. Cuando dicha devolución no sea posible, se donará a una entidad sin ánimo de lucro”. El partido declara que se realizan campañas de concienciación a las personas sujetas al presente Código en la medida de lo posible y que han tomado medidas pertinentes para evitar estas prácticas.