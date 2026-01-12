Aún dicen que el pescado es caro! El cuadro de Joaquín Sorolla representa una escena en la que dos pescadores atienden a otro compañero que ha muerto en sus manos, para poner de manifiesto los peligros que arrostran los hombres de la mar. En los diez primeros días del año han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tres mujeres. A este ritmo el mes de enero se cerraría con nueve mujeres asesinadas y el año con 108. Y aún hay quién dice que no hay violencia de género, violencia machista, que se trata de violencia familiar, y que vaya usted a saber. Los datos del Ministerio del Interior sobre las mujeres acogidas al sistema VioGén son escalofriantes: 104.000 mujeres están bajo el radar para tratar de defenderlas de sus potenciales asesinos, 22 de ellas en riesgo extremo y 960 en riesgo alto. A las que se deben sumar los miles de mujeres que no recurren a este sistema de protección y que mueren acuchilladas o defenestradas. Tan grave como la tragedia es la indiferencia de algunos.