Donde dije digo, digo diego

Al revisar los componentes del Gobierno que han cumplido ese refrán, encontramos una excepción: el ministro de Transportes, Óscar Puente, que el 1 de agosto, acompañando a Sánchez en su meteórica visita a Ceuta tras la invasión del 30 de julio, declara: “Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez”, y un mes después sigue en sus trece (vemos que hay refranes para todo).

Sobre el cambio de opinión, recordemos las declaraciones que la vicepresidenta Carmen Calvo, como portavoz del Gobierno, realiza el 2 de noviembre de 2018, asombrando a los periodistas: “El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña”, y a continuación: “Cuando Sánchez dijo eso no era presidente del Gobierno, y a mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno” (!).

Los giros de Sánchez antes y después de ser presidente le permiten ostentar el récord de número de veces que cumple aquel refrán. Como podemos recordar:

Madrid, noviembre 2012. Tragedia del Madrid Arena: la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se va a Portugal y Sánchez declara: “Yo me hubiera quedado”. El 31-8-026, en entrevista en la SER: “He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho”. El 19-9-2014, en Mediaset, con Risto Mejide: “Siento vergüenza de que un político indulte a otro”, y el 22 – 6 – 2021 indultó a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo.

El 25-11-2015, n Navarra TV: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista”. Bildu apoya los presupuestos de 2023 y su investidura.

El 28-2-2018: “Si Rajoy no saca sus presupuestos, tiene que convocar elecciones”. ¿Tú, no?

En mayo de 2018, en Antena 3, programa “Espejo Público”: “Los hechos acaecidos en Cataluña el 1 de octubre de 2017 constituyeron claramente un delito de rebelión. Hay que adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI”. En octubre de 2018: “Un supuesto golpe de Estado se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”.

El 4-11-2019, sobre Puigdemont: “Me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española”. Después de una entrada y salida clandestina en España, continúa en Waterloo en espera de que el Tribunal Constitucional resuelva favorablemente el indulto del Gobierno. Y el 28-6-2021, en la SER y El País: “No niego que cambié de opinión. Antes la solución era el castigo, ahora los indultos”.

El 21-7-2023: “El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido”. Le preguntan “¿concedería la amnistía, aunque fuera a cambio de la investidura?” y responde: “No”. Pero el 28-10-2023: “Los líderes del ‘procès’ deben ser amnistiados en nombre de España y en defensa de la convivencia”.

Los comentarios de Sánchez sobre la invasión de Ceuta constituyen su récord de rectificaciones:

El 31-7 -2026, en su visita a Ceuta: “Ha sido una violación de la integridad territorial”. El 31-8, en la primera entrevista, en la SER, elogia a Marruecos: “Su cooperación es positiva en el ámbito migratorio”. El 3-9-2026, en el Congreso: “Una crisis migratoria. No hay todavía conclusiones sobre cómo y quién orquestó la entrada masiva a Ceuta”. Y ese mismo día, ante la Interparlamentaria Socialista: “El despliegue importante de Marruecos ha evitado un nuevo asalto”. Y como “guinda”: “Lo compartiremos con la ciudadanía en transparencia, como siempre hemos hecho…” (¡ja, ja, ja!). El 14-9, en La Sexta, elogia la actuación inteligente de Marruecos durante la invasión. El 22-9, en la CNN: “Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuesta a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló”. El 23-9, en la ONU, reitera el reconocimiento a Marruecos y rechaza que cuando dijo que fallaron los controles fronterizos suponga un cambio en su discurso (ni él mismo sabe ya cuál es su discurso).

Dejamos a Sánchez y, en el cumplimiento del refrán, no podemos olvidar a Grande Marlaska, que en su etapa de juez del caso Faisán, en 2006, prohibió a la Policía Judicial informar a sus superiores, lo que contrasta con su postura, ya como ministro, en el caso sobre la manifestación del 8 de marzo de 2020, cuando, al negarle el coronel Núñez de los Cobos su petición de enviarle el informe, le cesa, y ahora repite esa petición a la juez Tardón, encargada de investigar los sucesos de Ceuta.

Ejemplo de no rectificación, repito, es el de Oscar Puente. ¡Qué lástima que no haya cumplido el “… digo Diego”! Su posible aspiración de suceder a Pedro Sánchez me recuerda la respuesta que Juan Belmonte dio al que le preguntó cómo había llegado un banderillero suyo a gobernador civil: “Degenerando”.

Creo que, además de Puente, los siete ministros que el mes de agosto elogiaron a Marruecos como “aliado imprescindible”, “socio fiable”, “leal”, pronto tendrán que incorporarse a la lista del “digo Diego”.