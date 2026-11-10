Recuerdo que, hace mucho tiempo, un político dijo que las promesas en las elecciones estaban para no cumplirlas. Espero que todo haya quedado en una anécdota y que ahora sí, realmente, lo que están prometiendo en esta precampaña electoral y que se confirmará en la campaña de los diferentes partidos se cumpla. Se puede engañar algunas veces, pero llega el momento en que ya las personas saben muy bien lo que quieren, en su mayoría, por lo que es muy difícil hacérselo tragar, porque tras muchos años de democracia, los votantes hemos aprendido. Cierto que existe lo que se llama el voto cautivo, no lo vamos a cambiar, ni tampoco dejar que esas personas expresen lo que ellos quieren. Eso es la democracia, la libertad de que cada uno, incluso si a mí no me gusta, que lo pueda hacer libremente.

Sí que le pediría a algunos partidos que su mensaje vaya en función de lo que realmente si llegan al poder van a hacer. El ciudadano, por el que dicen que van a trabajar, está cansado en su mayoría de que se digan una serie de cosas para atraer el voto, y después, si se alcanza el poder, no se cumplen la mayor parte. Y desde la oposición, no solo deben de atacar, sin demagogia y sin insultos, sino que deben hacer, dentro de la ley, lo posible para que sus promesas electorales pueden alcanzar el consenso y salir adelante. Sé que en este momento la situación es muy complicada y difícil, tenemos que alcanzar consensos para, como se hizo hace una decena de años, salir de esta situación que tiene España.

El pueblo español sabe muy bien en su gran mayoría lo que quiere

Entre todos consigamos solucionar o al menos encarrilar los problemas que tenemos, para volver a la senda de crecimiento que tuvimos anteriormente, y todo ello haciéndolo democráticamente. No teman los partidos que si dicen la verdad de la situación en la que estamos van a perder votos. Vuelvo a repetir: el pueblo español sabe muy bien en su gran mayoría lo que quiere. Lo que desea es que los partidos estén con parte del pueblo que los quiere, que les digan realmente y hagan lo que proclaman en los momentos preelectorales.

Obviamente no soy quién para dar lecciones; lo que he escrito es simplemente lo que pienso como persona que tiene que votar el próximo día 29 de noviembre y no tengo afán de cambiar las intenciones de votos de otras personas. Como he dicho anteriormente, la discrepancia la comparto y acepto; creo que ese es un gran don que nos ha dado toda nuestra cultura y que debemos seguir respetando.