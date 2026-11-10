El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vivido mal los años de la última legislatura en la que Pedro Sánchez siguió como inquilino de la Moncloa porque pacto a diestra y siniestra, y dejó a Feijóo con el argumento de la ilegitimidad del presidente del Gobierno por mentir sobre amnistía y pactos y aseguró que no había sido presidente del Gobierno, “porque no he querido”, en contra de todas las matemáticas parlamentarias. Antes de comenzar la campaña electoral, vuelve a utilizar un argumento similar y acaba de decir que “hacer un gobierno de coalición con Vox, no depende de mí” y transfiere la responsabilidad a los votantes.

Si no quiso presidir el Gobierno hace tres años, ahora puede hacer lo mismo si no desea gobernar con Vox

Si no quiso presidir el Gobierno hace tres años, ahora puede hacer lo mismo si no desea gobernar con Vox, aunque en esta ocasión no va a dejar pasar la ocasión y gobernará, ¡vaya si va a gobernar!, si los números le dan. Puestos a querer o no querer, de lo que está convencido Sánchez es de que “Feijóo no es más triste porque no quiere”. Desde luego no es la alegría de la fiesta.