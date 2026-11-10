Feijóo en modo prudente

Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, pero su actitud, desde la convocatoria electoral, es la del aspirante. Multiplica las invectivas, prodiga las mejores sonrisas y estira el recurso espurio del decreto ley para sacar adelante las últimas medidas populistas. Aquellas para las que le faltó tiempo o los votos necesarios. Todo ello implica un ejercicio de sobreactuación y riesgo para, como cualquier aspirante, tratar de colocar un golpe definitivo o, en su defecto, sumar los puntos necesarios para elevar al PSOE como fuerza más votada. El objetivo de revalidar una mayoría progresista no parece, por ahora, a su alcance. En cambio, Alberto Núñez Feijóo, tranquilizado por las encuestas y el irresistible ascenso de Vox, tiene el ademán y el tono del campeón. Un campeón prudente, que en las semanas transcurridas ha recortado el filo de sus diatribas, función delegada en su equipo de confianza, y mide las distancias, sin interés en entrar en el cuerpo a cuerpo con el aspirante.

Una larga entrevista -trabajada, pulida, corregida- de este pasado domingo en el diario El País, nos muestra el Alberto Núñez Feijóo más cercano al centro derecha que se habrá visto en los últimos años. La inevitabilidad del acuerdo de coalición con Vox para formar gobierno será, dice, “una decisión de los españoles, no mía”; “el PP es un partido autonomista, Vox no”; “los inmigrantes irregulares deben tener acceso a prestaciones básicas de salud pública”; “la respuesta de los ciudadanos norteamericanos ha sido tan contundente que no creo que la mayoría esté equivocada” o “si no puedo gastar el 3,5 por ciento en defensa, tendré que aplazar esa decisión”. No serán, estas declaraciones, un desmentido total a tres años y medio de oposición, pero algo se le parecen.

El Feijóo opositor ha mutado al Feijóo candidato

El Feijóo opositor ha mutado al Feijóo candidato. Tiendo a pensar que es este el perfil en que se siente más natural y cómodo, y el que más se acerca a aquel que, desde la presidencia de la Xunta, no ahorraba presencias en Madrid para ofrecer su talante dinámico, moderado y gestor. Ocurre que, desde la derecha, los sectores más duros en el PP y sobre todo desde Vox, este posibilismo es muy mal recibido. Hasta en cuatro comunidades autónomas los candidatos populares ensayaron esta misma o aproximada versión centrada para, a la postre, darse de bruces con la insuficiencia de los propios escaños y el imprescindible recurso a los de Vox.

Hay quienes piensan, siguiendo tantos ejemplos en las democracias occidentales, que Vox acabará por fagocitar al PP. En esta perspectiva, la figura de Feijóo no sería sino el último mohicano de la derecha encarnada en la Transición. Dando tiempo al tiempo, quedémonos, por ahora, con esta irreprochable versión del candidato prudente.