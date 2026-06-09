O valor do adestrador

CAMPO DO DESAFÍO
Prevost el valiente
Hoxe, ás 20.30 horas, a Asociación de Adestradores de Fútbol Afiador celebra a súa Gala de Fin de Tempada. Será unha noite especial na que preto de corenta adestradores serán distinguidos polos éxitos acadados durante a presente campaña, arroupados por máis de douscentos compañeiros unidos por unha mesma paixón: o fútbol. Un encontro para celebrar os logros deportivos, pero tamén para reivindicar o papel dunha figura imprescindible que, moitas veces, permanece lonxe dos focos: a do adestrador.
Nunha sociedade na que con demasiada frecuencia se mide o éxito unicamente polos números, convén lembrar que o labor dun adestrador non se limita a gañar partidos. Os adestradores son educadores. Son referentes. Son persoas que, semana tras semana, adican unha parte importante da súa vida a acompañar nenos, mozos e adultos nun proceso de crecemento persoal e deportivo.
Do mesmo xeito que un mestre deixa pegada nos seus alumnos, un adestrador pode marcar para sempre a vida dun futbolista. Detrás de cada xogador hai moitas horas de traballo, de esforzo, de aprendizaxe e tamén de formación en valores. O respecto, a disciplina, a responsabilidade, o compañeirismo, a capacidade para superar as dificultades ou a importancia do traballo colectivo son ensinanzas que se adquiren nos campos de fútbol e que acompañarán ás persoas durante toda a súa vida.
Por iso, cando falamos de fútbol base, estamos falando tamén de educación. Estamos falando de saúde, de integración social e de creación de hábitos de vida saudables. Estamos falando de miles de nenos e nenas que atopan no deporte unha oportunidade para medrar felices, para relacionarse cos demais e para descubrir que o éxito non sempre consiste en gañar, senón en esforzarse, mellorar e non renderse nunca.
Os adestradores son, moitas veces, os grandes motores desa ilusión. Son os primeiros en chegar e os últimos en marchar. Son quen preparan os adestramentos, quen animan nos momentos difíciles e quen acompañan aos seus equipos tanto nas vitorias como nas derrotas. Un traballo silencioso que non sempre recibe o recoñecemento que merece.
Precisamente por iso teñen sentido actos como o que hoxe organiza Afiador. Porque é importante agradecer e visibilizar unha tarefa que contribúe a construír unha sociedade mellor. Unha sociedade máis activa, máis saudable e máis comprometida cos valores que representa o deporte.
Do mesmo xeito que un mestre deixa pegada nos seus alumnos, un adestrador pode marcar para sempre a vida dun futbolista
A gala reunirá a máis de douscentos adestradores de toda a provincia e converterase hoxe no gran punto de encontro do fútbol ourensán. Un colectivo que, máis alá das cores, das categorías ou dos resultados, comparte unha mesma vocación de servizo ao deporte e á formación das persoas. Porque detrás de cada equipo hai sempre un adestrador que adica tempo, esforzo e ilusión a facer medrar aos demais. Os corenta técnicos distinguidos nesta edición coñecen de primeira man o sacrificio que esixe esta paixón e a importancia do traballo desenvolvido cada fin de semana nos campos de fútbol.
A gala servirá tamén para lembrar aos compañeiros que nos deixaron durante o último ano. Nomes como os de Movilla ou Diéguez forman xa parte da memoria colectiva do fútbol ourensán. O seu legado permanece vivo a través de xeracións de futbolistas e adestradores que aprenderon deles e que continúan transmitindo os mesmos valores que eles defenderon ao longo da súa traxectoria.
Esta edición ten ademais un significado especial ao coincidir co 35 aniversario de Afiador. Son xa décadas de compromiso coa formación, coa defensa do colectivo e coa promoción dun fútbol mellor. Chegar ata aquí non sería posible sen o esforzo de moitas persoas. Entre elas destaca Luis Soria Montero. O seu impulso, adicación e visión resultaron fundamentais para consolidar unha asociación que hoxe continúa sendo unha referencia dentro do fútbol galego.
Nesta ocasión, Afiador terá ademais a honra de contar coa presenza de Marián Mouriño, presidenta do Celta, unha das dirixentes máis destacadas do fútbol español. A súa participación representa un exemplo de liderado moderno, de capacidade de xestión e de proximidade coa masa social.
Porque o fútbol non é só unha industria nin un negocio. O fútbol é identidade, pertenza, emoción e sentimento. É unha ferramenta capaz de unir xeracións, barrios, cidades e territorios enteiros arredor dunha mesma paixón. E para que esa conexión exista resulta imprescindible que os clubs manteñan unha relación sincera e directa coa súa afección.
O Celta vive actualmente un dos momentos máis brillantes da súa historia recente. A clasificación para competición europea por segundo ano consecutivo é o reflexo dun proxecto sólido e coherente. Pero máis importante aínda é a extraordinaria sintonía que existe entre a entidade e a súa afección, un aspecto que contribúe a fortalecer o prestixio e o recoñecemento do club. Nese éxito colectivo tamén ten moito que ver a aposta decidida por Claudio Giráldez, un adestrador formado na casa que simboliza perfectamente os valores que o fútbol debe reivindicar.
Detrás de cada gran proxecto deportivo sempre aparece a figura dun adestrador capaz de liderar persoas, transmitir ilusión e converter os soños en realidade. Por iso, hoxe é un día para celebrar. Para recoñecer aos mellores da tempada, para lembrar aos que xa non están, para agradecer o traballo de tantas persoas que fan posible o fútbol e, sobre todo, para reivindicar unha figura esencial que ás veces non recibe toda a atención que merece.
Porque sen adestradores non hai equipos. Sen adestradores non hai formación. Sen adestradores non hai futuro. E porque o verdadeiro valor do fútbol, en moitas ocasións, comeza precisamente na figura do adestrador.
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