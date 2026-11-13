Invitamos a alguien a casa, pero nos pone como condición para venir que echemos a la familia, gato incluido. Y la echamos, y el invitado trae a la suya, y la casa deja de ser la nuestra, y, lo que es peor, nos quedamos sin nada porque hemos perdido, junto a la casa, la dignidad. La cuestión, pues, no es que David Broncano hiciera el ridículo más espantoso como entrevistador ante un tipo con las tablas y la catadura de Abascal, sino que se ciscara en los valores morales que aseguraba defender con su verborrea atropellada e ininteligible; esto último, por lo demás, lo único que conservó de cuando tenía a su familia en casa.

Porque para el humorista, según ha presumido siempre, la gente que de ordinario acude a su programa es algo más que su público: es su familia, como lo son los lectores para el escritor o los hinchas para el futbolista, y al traicionarla quedó desnudo y despojado, en consecuencia, también de su humorismo. Pocas veces un cómico hizo menos gracia ni un desnudo tanta incomodidad. Echar de casa a la familia, gato incluido, y meter en ella a la del mal invitado que, por sus exigencias, nunca se debió invitar, trasciende el ámbito del error personal para convertirse en parábola de un mundo desquiciado.

Se podría argüir en defensa de Broncano, como atenuante, que ahorró a su público, a su familia, el espectáculo en vivo de un individuo, el invitado, soltando las mayores aberraciones políticas, sociales, climáticas y morales mientras la familia ‘ful’ le aplaudía y jaleaba; pero ese atenuante decae al entender que la parentela expulsada, la auténtica, pudo contemplar, y lo hizo, la siniestra mamarrachada en el televisor. Acogida en el bar de la esquina, la familia de Broncano, su sostén económico y emocional al cabo, vio hollado su hogar.

A todos nos han entrado ganas alguna vez de echar a la familia de casa, pero ni lo hemos hecho ni mucho menos para sustituirla por la de Abascal. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, pero Broncano, ¡ay!, se quedó sin casa y sin el dios de la lealtad.