¿Es Pedro Sánchez un mosquito?

En la historia de la humanidad han existido cientos, quizá miles, de líderes que, con carisma suficiente, han logrado introducir en sus pueblos una convivencia armoniosa, educando a sus jóvenes en valores que garantizan la tolerancia como norma de conducta social. Sin embargo, son más los dignatarios que han aniquilado la libertad de conciencia, introduciendo doctrinas excluyentes y convirtiéndolas en leyes mediante las cuales imponen su voluntad. Independientemente de la función de banales “monaguillos” que sirven al amo, sin otra compensación que la soberbia de saberse lacayos útiles.

En la actualidad, el racismo y la xenofobia parece haberse apoderado del espíritu de las masas, buscando el exterminio del “otro”, suprimiendo los derechos de la ciudadanía y el acceso a los servicios sociales que dignifican al ser humano como persona. Para excluir de la igualdad a los pobres, a los humildes, a los negros, a los ateos, a las personas de otras etnias, a los enfermos, a las personas dependientes, a los homosexuales y a los menesterosos… se han ido introduciendo medidas sutilmente amparadas en privilegios exclusivos para los miembros de la comunidad que han sido fieles a la arbitrariedad del caudillo. La puesta en marcha de la “prioridad nacional” trata de legalizar la supremacía de la condición de humano con “arraigo” en el territorio.

Algo de lo que los españoles debemos enorgullecernos es del posicionamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien Castellio (1515-1563) compararía con el mosquito que se enfrenta al elefante sin que este sea capaz de intimidarlo. En el mismo siglo (1533-1592), alguien atribuyó a Montaigne una comparación similar, tal como recoge Stefan Zweig en su excepcional obra “Castellio contra Calvino”. Sin lugar a dudas, el epígrafe está fielmente recogido en la Biblioteca de Basilea y en la obra de Zweig.

Sánchez es consciente de que los herejes fueron perseguidos, torturados y asesinados por oponerse al terror que representan en la actualidad Trump, Benjamín Netanyahu, Vladímir Putin... y, en nuestro país, el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, dejando a Núñez Feijóo el papel de escudero.

También es consciente de que la defensa de las libertades y la fe en la democracia sobrevivirán a las doctrinas totalitarias. Aunque las amenazas se hacen realidad: la persecución a su familia y a sus amigos, así como las investigaciones sistemáticas y arbitrarias promovidas por la estructura del Estado, con la colaboración indispensable de destacados disidentes como Felipe González, Alfonso Guerra, Paco Vázquez, Corcuera, Joaquín Leguina, Eduardo Madina... y el respaldo de los servicios secretos del sionismo y de la Administración de Trump.

Es extraño que miles, incluso millones de ciudadanos, se dejen arrastrar, como hechizados, precipitándose voluntariamente en la esclavitud que representa la pérdida de la libertad y de los derechos democráticos, consecuencia de lo que supone el triunfo de la ultraderecha instalada en la posverdad. Los ultras no tienen suficiente con sus adeptos, con la lealtad de sus colaboradores y con la adoración al pasado reciente y más oscuro de nuestra historia (la dictadura del perjuro general Franco). Necesitan el poder absoluto para moldear el pensamiento, la cultura y las creencias de la población mediante una ideología oficial única.

Pero muchos ciudadanos son conscientes de que, cuando una ideología logra hacerse con el aparato del Estado, pone en marcha medidas de privatización, beneficios fiscales a las grandes fortunas, control ideológico de la educación, marginación de los inmigrantes, reforma del sistema de pensiones… y un largo etc.

Pero no olvidemos que los mosquitos son más difíciles de exterminar porque son muy numerosos y tenaces, mientras que los paquidermos muy pocos.