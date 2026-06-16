Existen preguntas que parecen fácil de responder que esconden detrás un sesudo análisis que la gente del común resuelve casi por instinto, pero a la que los científicos les dan unas cuantas vueltas hasta encontrar un patrón que explique una determinada elección. Al premio Nobel de Física de 1965, Richard Feynman, galardonado por un estudio sobre física cuántica. le preocupaba algo tan mundano como determinar por qué se elige un determinado restaurante cuando se está de vacaciones y se quiere maximizar la experiencia gastronómica.

Si se dispone de muchos días de vacaciones al comienzo se puede explorar hasta encontrar uno que tenga una determinada calidad

Para adentrarse en el desarrollo de la teoría, los interesados pueden acudir al estudio publicado en la revista cientifica ‘Precedings of the NationalAcademy of Sciences (PNAS) elaborado, por investigadores de las universidades de Princeton (Estados Unidos) y Oxford (Reino Unido) que explican la peripecia. El resumen ejecutivo del estudio viene a ser que si se dispone de muchos días de vacaciones al comienzo se puede explorar hasta encontrar uno que tenga una determinada calidad, pero a medida que el tiempo se acorta se reducen la ganas de seguir buscando y se vuelve a lo seguro. Vamos, lo de todos los años.