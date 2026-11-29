El pasado martes fue el aniversario de la muerte de Freddie Mercury, carismático cantante y líder de Queen. El 24 de noviembre de 1991 traspasaba el umbral del Olimpo de la música y solo seis semanas antes había dejado para la eternidad un exigente registro interpretando "The show must go on" (el espectáculo debe continuar, para aquellos que conocen tanto inglés como Feijoo). Ya muy mermado de salud, con el sida consumiéndole, fue capaz de grabar en una sola toma la histórica canción que para él compuso el guitarrista Bryan Mai. En el estudio se bajó un copazo de vodka para coger impulso y se puso a la partitura. El resultado es una histórica interpretación, como seguro conocen.

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El espectáculo debe continuar ha quedado como un aforismo en torno a la tramoya de la vida y su persiana descendente. Nada se detiene, por nadie se espera. Y así debe ser. Estas líneas hoy envejecerán fatal porque es muy complejo trascender antes de la proclamación de los resultados electorales, que cincelarán la España del futuro. Sea cual sea el resultado el espectáculo va a continuar, entendido esta vez como la misma secuencia de reproches cronificados, poniendo en la picota ese proyecto supuestamente común, ya muy herido los últimos años. Por lo que respecta a Ourense, el show se mantendrá sea quien sea el inquilino de La Moncloa, porque ya hemos convivido con varios y de diferente pelaje. Intuyo, con escaso margen de error, que si la alternancia se produce las críticas por los compromisos incumplidos o los logros alcanzados cambiarán de bando, solo cambiarán de bando, pero lo mollar es saber si con otros en las sillas de las decisiones mudará el destino de esta provincia. Con los que han estado hasta hoy se conoce el sabor de la leche que da la vaca, con los datos perseverando en el lugar habitual y natural de la provincia, allá abajo, en el sótano del progreso. Estos días he tenido la oportunidad de testar muchas y muy diversas opiniones sobre el reto ourensano y varias cosas me han quedado claras, la principal el conformismo y el determinismo tan nuestro, que no vayan las cosas a peor. No es cosa menor, como diría Rajoy, pero dará lo mismo entonces quien gobierne, porque todos tienen recetas para los asuntos generales: pensiones, sanidad, vivienda, educación, infraestructuras... Sobre las exigencias locales sabemos poco, eso que se llamaba la discriminación positiva para Ourense. Por lo tanto, disfrute del día y vote en conciencia, es el único momento donde puede sentirse con poder y autoridad. Cantaba David Bowie —por cierto bastante amigo de Freddie Mercury pese a sus endiablados egos—, en su canción Heroes, algo así como "nosotros podemos vencerlos por siempre y para siempre, podemos ser héroes solo por un día". Pero tengan claro que el espectáculo va continuar desde mañana mismo.

Ahora debe haber mucho que robar

No es ningún espectáculo, aunque sus acciones revisiten a Oceans Eleven, si bien cambiando casinos robados por casas asaltadas, que suena parecido. Nos hemos familiarizado con "los albaneses", una banda que violentaba domicilios, capaces de entrar y salir con el botín en tan solo diez minutos; es decir, más o menos el mismo tiempo de una consulta médica en Atención Primaria. Miren si son rápidos (ambos). Además, se ocultaban en el monte, tenían formación militar y se habían profesionalizado al máximo para garantizar el éxito en sus fechorías. ¿Resultado? Más miedo para los habitantes del rural y de la ciudad porque casi nadie se escapa a los efectos de la delincuencia. Una lectura a los asuntos destacados por este periódico la semana que concluye permite ver la pasarela de desvergonzados que pueblan las madrigueras de la ilegalidad. Poco de lo que felicitarse en una ciudad con la bisoñez otoñal, que cuenta las precipitaciones por metro cuadrado bajo el paraguas del aburrimiento. Un buen puñado de noticias salen de las chimeneas de los juzgados, amén de una retahíla de acciones delictivas que traen en jaque a la Policía y la Guardia Civil. Ahora los asaltantes tienen acento albanés, efectos de la globalización. En tiempos en mi pueblo estaban las casas francas, tal vez porque no era mucho lo que robar o porque estaba fichado el que tenía fama de tener la mano larga, no vivía lejos. Tempus fugit. Ganancia de pescadores a río revuelto. Las casas cuartel de la Guardia Civil se han cerrado en el rural a la misma velocidad que ha crecido el miedo a la desprotección. A cambio, el negocio de las alarmas y empresas de seguridad facturaron casi 6.500 millones de euros el año pasado en España, creciendo un 6% sobre el ejercicio anterior. Ahora, el instalador de la alarma te ofrece también un dispositivo contra incendios, un equipo para avisar a Urgencias si te pasa algo y hasta en el mismo paquete te libran del cuñado esta Navidad. Esto no lo consigue ni la Guardia Civil .

¿Y cómo vestiría nuestro diablo?

Se conocen detalles del diario del Papa Francisco, fallecido en abril del 2025. La Región dio su importancia al documento, destacando que el pontífice había sufrido frecuentes ataques demoníacos y se había cruzado con el diablo en varias ocasiones. Le faltó concretar si vestía de Prada. Según esa descripción tan genérica, hay mucha gente ourensana que es el mismísimo Satanás y perfectamente podría vestir de Verino o Carolina Herrera. Se les puede distinguir con nitidez, salen a la luz, incluso presumen de relevancia social o política. O ambas. Nada enturbiará su poder sea cual sea el resultado de estas elecciones porque el espectáculo continuará. Canten como Freddie: "Por dentro mi corazón se está rompiendo, el maquillaje agrietándose, pero mi sonrisa aún está".

Sí hay más preguntas, señoría - ¿Acaso consuela a los acreedores del Concello de Ourense que la institución salga siempre en las estadísticas como de las más puferas de España? - ¿No será que desean cobrar con similar celeridad a la que se le exige pagar los impuestos? - ¿Cree el ingenuo reclamante que en el gobierno local hay preocupación por arreglar esto?

Mira tú | responsabilidad toda, y también compartida

Responsabilidad toda, y también compartida. | La Región

Mira tú como en Ourense sigue vivo el significado del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La reivindicación hurga en un drama enquistado. Demasiados ejemplos para sacarnos los colores: casi 50 asesinadas este año. El 25-N es un recordatorio, pero las medidas hay que tomarlas los otros 364 días. La responsabilidad es compleja, también múltiple. Estos días vuelve a la actualidad el asesinato de Isabel Fuentes en el Complexo Hospitalario a manos de su pareja, Aniceto Rodríguez. Hace once años de aquello y el documental de éxito Desprotexida, con aportaciones reveladoras de la periodista de La Región Monchi Sánchez, demuestra una cascada de graves dejaciones, también públicas, que imposibilitaron salvar a Isabel y que no se la tuviera que recordar en series o documentales, ni el 25-N, como a las otras Isabeles. Mira tú.