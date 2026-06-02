Feijóo da pistas

En ocasiones no está de más recordar el primer verso del poema “Vida” de José Hierro: “Después de todo, todo ha sido nada”. Y viene a colación después de la proclama del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acerca de que está dispuesto a hacer todo, y cuando digo todo es todo, para desalojar a Pedro Sánchez del poder, algo que democráticamente solo puede hacerse de dos maneras, o a través de la urnas, lo que depende el propio presidente del Gobierno que no está por la labor, o mediante una moción de censura, para lo que necesita el apoyo de uno o dos de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno en el Congreso.

A no ser que existan conversaciones subterráneas del PP con Junts y el PNV para que abandonen a Sánchez el “todo” de Feijóo se puede quedar en “nada”, porque estos partidos huyen de cualquier vinculación con Vox, el socio necesario de esa iniciativa, y porque nadie se puede imaginar que el PP se encuentre inmerso en alguna operación que sea antidemocrática, como advierte el ministro Óscar Puente, a pesar de que las declaraciones del propio Feijóo y las reiteradas por Aznar de “quien pueda hacer que haga” suenen un tanto apocalípticas y puede haber alguien que se las tome al pie de la letra, lo que acabará viéndose.

El “limpiar las instituciones” de Feijóo y el “estabilizar el país” de Sánchez tienen el mismo aroma dilatorio

Pero como Feijóo es inasequible al desaliento y ve que el cerco judicial al PSOE y al propio Sánchez puede acabar hartando a sus socios nacionalistas e independentistas, ya ha dado pistas de lo que pretende hacer si, por segunda vez en democracia, triunfa una moción de censura. Y para eso también merece la pena recordar que es lo que hizo Pedro Sánchez cuando ganó la suya. El líder del PP ha confesado que si prospera una moción de censura formará un gobierno monocolor y no convocará elecciones de forma inmediata, sino que primero limpiaría las instituciones y luego llamaría a las urnas. O sea, un “dèjá vu”, porque Pedro Sánchez hizo lo mismo. Primero dijo que formaría un gobierno transitorio para estabilizar el país y después que convocaría elecciones “cuanto antes”, pero ese plazo se extendió hasta abril de 2019 y porque no logró aprobar los PGE, dado que su intención era acabar los dos años que quedaban a la legislatura que comenzó Mariano Rajoy.

El “limpiar las instituciones” de Feijóo y el “estabilizar el país” de Sánchez tienen el mismo aroma dilatorio, y quizá el líder del PP esté tentado de hacer lo mismo que su antagonista y no convocar a los ciudadanos a las urnas sino cuando toque. Y habrá dispuesto de un gobierno en solitario hasta el verano de 2027, si los compañeros de moción no recuerdan las enseñanzas pasadas. Si Vox quiere ser garante de una moción de censura instrumental no debiera olvidar las recientes palabras de Feijóo acerca de que “para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en un Gobierno”. Eso facilitaría el apoyo del PNV y de Junts, al sacar a Vox de la ecuación gubernamental, pese a que la maniobra parece demasiado evidente como para que la acepte la ultraderecha, sin garantías de participar en el reparto del poder, aunque sea solo de forma transitoria. El líder del PP lo va a intentar “todo”, a despecho del poema de José Hierro.