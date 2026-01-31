Escavacións arqueolóxicas nas orixes de Ourense: o solar Pompeo

PUNTADAS CON HILO
La inmoralidad de las pensiones
DIARIOS DO PASADO
Nas dúas colaboracións anteriores sobre as escavacións arqueolóxicas que están a delimitar a extensión e a cronoloxía do primeiro asentamento romano en Ourense, tratabamos a zona norte, coas intervencións da praza da Madalena e no Museo Arqueolóxico. Hoxe iremos na dirección sur, ao patio do IES Otero Pedrayo, tamén coñecido como solar Pompeo. O curioso nome débese a figura de Pompeyo Beltrán Camús, catedrático de Agricultura e director deste centro educativo entre os anos 1910 e 1913.
Entre os numerosos materiais descubertos destacamos unha fibela -do latín “fibula”- con forma de pavo real e decorada con esmalte de cores.
As escavacións neste enclave foron dirixidas por Celso Rodríguez Cao entre 1996 e 1998, como paso previo á construción do actual polideportivo. Para o tema que agora tratamos, o establecemento do núcleo romano primixenio que a arqueoloxía está a definir na cidade antiga de Ourense, o Pompeo foi esencial porque deu a coñecer un importante grupo de edificacións daquela etapa histórica, ata entón descoñecidas. O achado reviste ademais unha significación especial, porque por primeira vez constatáronse evidencias de ruínas romanas nunha escavación recente e con metodoloxía actual ao sur e fóra da contorna das Burgas, case a 300 m de distancia das fontes termais. Trátase, nas palabras do propio Celso R. Cao, dun gran conxunto urbano con inicio na segunda metade do século I d. C. e ocupado, sen solución de continuidade, ata a baixa romanidade. Aínda que os restos mellor conservados databan dos séculos III e IV d. C., das ultimas etapas da romanización, baixo tales edificacións tardías localizouse, como xa adiantabamos, unha ocupación tamén romana máis antiga, que se remonta ao s. I d. C., como está a ocorrer noutras zonas da cidade. Entre as moedas descubertas durante estas escavacións, a máis antiga é un dupondio de bronce de Domiciano que, como ben saben, foi o derradeiro emperador da dinastía flavia. Non queremos deixar de citar outras moedas máis recentes aquí tamén exhumadas e emitidas nos tempos dos soberanos Adriano, Antonino Pío e Marco Aurelio. Tamén de etapas romanas tardías escavouse un probable espazo aberto, delimitado con columnas e relacionado cun posible “oecus”, unha gran sala ou salón principal da casa romana, habitualmente situada entre o atrio e o peristilo. O nome procede do grego “oikos”, que significa casa, entendida como a unidade básica e familiar da sociedade antiga. Aos momentos tardorromanos tamén pertencería un sistema hidráulico, ademais dunha interesante zona de cociña. Entre os numerosos materiais descubertos destacamos unha fibela -do latín “fibula”- con forma de pavo real e decorada con esmalte de cores. Estudada por A. Veiga, podería ter sido fabricada entre os ss. I e II d. C. Conta con exemplos semellantes no noroeste da Galia, sobre todo no territorio dos belgas. Outro pavo real, pero da etapa tardía -entre os ss. IV e V- aparece representado nun fragmento dun recipiente de vidro xunto cun motivo vexetal e a fachada dun templo con once columnas. Estudado por M. Xusto, pode representar un dos achados máis fiables da presenza do cristianismo no Ourense antigo.
O Pompeo, habitado dende a segunda metade do s. I d. C., ampliou o asentamento romano cara ao sur, afastándose topograficamente -como a Madalena e o Museo Arqueolóxico- das Burgas, case tradicionalmente considerado único foco nativo da cidade. Pero apareceron restos romanos aínda máis ao sur, no Posío. Verémolo outro día.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PUNTADAS CON HILO
La inmoralidad de las pensiones
DIARIOS DO PASADO
Escavacións arqueolóxicas nas orixes de Ourense: o solar Pompeo
¡ES UN ANUNCIO!
El patio andaluz
CRÓNICAS DE INVIERNO
Las nuevas generaciones de la gente guapa y lo contrario
Lo último
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
ANÁLISIS DEL PARTIDO
Moncho López: “Sabemos que jugar en casa nos da un plus”
PRIMERA FEB
Mucho Pazo y algunos más