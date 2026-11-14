No inventamos nada

Agunas cosas son distintas. Algunos lenguajes. A Pepito de los Palotes, por ejemplo, le han cambiado el nombre. Ahora se llama NPC. Sucede cada cierto tiempo, que las cosas caducan, como con los yogures que ya anuncian de antemano consumir preferentemente antes de, pero luego te lo comes un mes después y (casi) nunca pasa nada. A la comunicación le ocurre lo mismo. Muta en cada generación, pero siempre perdura el uso indestructible de un puñado de expresiones pasadas. Pasadas de moda. Pasadas de vuelta. A veces te sorprende un más lento que el caballo del malo en la cola del supermercado, o escuchas como alguien atiende el teléfono diciendo digamelón y el interlocutor responde con una afirmación imperecedera, qué pasa por tu casa. Así funciona desde siempre. Ni tú ni yo hemos inventado nada. Todos los me renta, los bro, ya existían.

No dejéis nunca de ir a los bares

Con otras letras y en otras voces. Siempre más jóvenes. Los me cunde, los chavales. Y de pronto te das cuenta de que el ghosting siempre estuvo ahí. Con una mecánica distinta. Dejabas de ir al bar durante una época para no tener que ver a ese alguien. Dejabas de ir un tiempo de duración variable hasta que todo volvía a la rutina o se deshacían por sí mismas las tensiones y los malestares. O hasta que uno de los dos, al final, dejaba de ir para siempre. No dejéis nunca de ir a los bares. Ponías a caldo a alguien, le hacías la cruz. Cotilleabas a su alrededor. Funar, cancelar, stalkear. Y aquel estaba como una maraca y la otra está en su mejor momento. Uno delulu y la otra en su prime. Y mi padre sigue usando el comorl de Chiquito y a mí, en un despiste recurrente, en ocasiones se me escapa detrás de la barra del bar un para que te crezca la pirola cuando me piden una Coca Cola. Y a los más viejos, se les nota la intención de cambiarlo de inmediato por un Kas. Y se ríen callados. Como cuando alguien pregunta en alto ¿qué abogado? y un silencio mortecino de complicidad se apodera de la habitación.

Y el rey del mambo ahora es un main caracter

El lenguaje, el tuyo, es como el iPhone X que ya no tira pero lo sigues exprimiendo, moribundo, como cuando dices aquí hay tomate o es una verdad como un puño. O lo que es lo mismo, el lore, un facto. Y el iPhone X que pide tierra y tú le compras una batería externa. Y lo mítico ya no es mítico sino icónico. Y el rey del mambo ahora es un main caracter. La única diferencia entre pasar las páginas de la revista de turno muy rápido porque solo quieres distraerte y hacer scroll mirando el teléfono, es el objeto. En ambos casos se hace con los dedos. En ambos con la misma intención. El mundo cambió, porque suele hacerlo cada cierto tiempo sin ningún para siempre. Volverá a cambiar, sin remedio, casi como una obligación, y ya no seremos nosotros quienes estemos para verlo