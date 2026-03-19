El espectáculo de las expectativas

En el vaivén de un péndulo se dan expectativas, decepciones y alguna que otra carcajada. Encierra la eterna coreografía humana. Vox jugó con el 20 por ciento para Castilla-León y esas expectativas le dejaron como derrotado a pesar de crecer. El PP se quedó corto y resultó un amanecer dorado saliendo de un fluorescente parpadeante. El PSOE anunciaba un veremos y terminó sorprendiendo con el alcalde sin tinte sanchista.

El resultado es un mosaico de percepciones donde puede haber ganadores que no se sienten ganadores, porque esperaban transformaciones más rápidas

Las expectativas son globos que, si los inflas demasiado, explotan y si los inflas poco, no vuelan. En política la gestión del aire es crucial. La clave está en ajustar el volumen emocional, ni ópera dramática, ni susurro tímido. Implica saber cuándo conviene moderar el entusiasmo y cuándo es mejor no quedarse corto para no parecer que uno llega tarde a su propia fiesta. En el fondo está ese lugar donde la realidad no decepciona y la sorpresa no asusta. Un territorio pequeño, pero habitable y del que va tomando buena nota el señor Núñez Feijóo, el líder de la oposición en España que reúne, por primera vez, todas las características para presidente de España con autoridad en el sentir autonómico.

Las expectativas son deporte de riesgo emocional. Funcionan como un GPS que promete un destino brillante, pero te deja en un descampado preguntándote por qué confiabas tanto. Y Vox sufre esa resaca.

El PSOE de Castilla-León está en el grupo de los que nadie esperaba. Es un triunfo moral que paga egos, que llegan a la Moncloa. Y entre los asombrados, a pesar de intuirlo, están Podemos y Sumar que querían mantener lo poco que tenían y se ven fuera. La realidad les reafirma el cambio en la trama de acontecimientos.

La clave para gestionar las expectativas es ajustarlas, de forma que no sean ni tan altas que mareen, ni tan bajas que depriman. Si nadie sabe qué esperas, nadie puede decepcionarte… o sí, pero al menos no te lo verán en la cara.

Y mirando a los periodos de transición política decir que suelen describirse como primaveras a esos momentos en los que se renuevan expectativas y se especula sobre quién tomará el relevo en la dirección del país. En el caso de Cuba, análisis internacionales señalan que cada etapa de sucesión genera expectativas altas que incluyen cambios y expectativas bajas que hablan de continuidad. Aquí incluiríamos las expectativas cruzadas donde un sector espera una cosa, otro espera la contraria y ambos creen que la otra parte está equivocada. El resultado es un mosaico de percepciones donde puede haber ganadores que no se sienten ganadores, porque esperaban transformaciones más rápidas. Perdedores que no se sienten perdedores, porque cualquier cambio gradual ya les parece un avance y observadores sorprendidos, porque la política cubana, como el clima tropical, siempre guarda una tormenta o un rayo de sol inesperado, incluso huracanes por mucho que Trump diga que no es zona de ellos.

Hablar de expectativas políticas es como hablar del tiempo, todos opinan y siempre hay margen para equivocarse. Lo importante es que solo colorean cómo lo interpretamos con ilusión, cautela y sorpresa. Cada grupo ve la misma noticia como triunfo, derrota o misterio. Y la primavera, fiel a su estilo, avanza entre claros y algún chaparrón inesperado. La primavera, no garantiza flores, pero sí movimiento y se especula sobre quién tomará el relevo en la conducción del país cubano. Y como en toda primavera, hay flores y alergias.