Mirando al dedo

Es frecuente que cuando un dedo señala la luna mucha gente se quede mirando el dedo. Andrés, el vecino de Puebla de Soto (Murcia) que se encontró en una calle de Sevilla un cuadro de Sorolla, que sus propietarios se habían dejado olvidado apoyado en una pared, se lo llevó porque le gustó el marco. Pero Andrés no solo se quedó mirando el dedo, sino que comprobó que el cuadro era de Sorolla, que llevaba una firma evidente, y confirmó la autoría de la obra con ayuda de la inteligencia artificial, e incluso consultó con una casa de subastas cuál podría ser el valor de la obra, que podría alcanzar hasta los 150.000 euros. La odisea murciana del cuadro de Sorolla llegó hasta ahí porque Andrés se enteró de que el cuadro estaba en busca y captura para ser devuelto a sus dueños y avisó a la Policía que la pequeña obra se encontraba en su poder. Los propietarios del cuadro de Sorolla ya lo tienen y ahora están bajo el foco de Hacienda para conocer las vicisitudes por las que ha llegado a sus manos, por si puede rascar algo. Los olvidos, aunque se resuelvan bien, tienen consecuencias inesperadas.