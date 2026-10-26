DIARIO LEGAL
“Pequenas” actividades molestas en Comunidades
DIARIO LEGAL
É sabido que a Comunidade de Propietarios/as pode exercitar a demanda de cese de actividade molesta, insalubre, nociva, perigosa ou ilícita, contemplada no artigo 7.2 da Lei de Propiedade Horizontal.
Sendo as problemáticas ou actividades máis habituais, os ruídos de bares e discotecas nos baixos, por superar o nivel de decibelios permitidos ou extra limitarse nos horarios de apertura. Para o cal, a proba fundamental é o informe policial que recolla o resultado arroxado polo sonómetro, ou unha pericial privada coa mesma finalidade. Tamén, cabe recordar o requisito previo á presentación da demanda, o requerimento fehaciente de cese na conducta ao infractor/a, si ben, coa nova obriga de acudir á negociación previa antes de iniciar a vía xudicial, pódese utilizar éste, como primeiro e último requerimento.
Pero, tamén existen outras actividades que, poden parecer menos molestas ou insignificantes, pero fronte as cales tamén se pode exercitar a referida demanda de cese de actividade.
En concreto, nos vamos a referir a dúas, por ser ás que nos estamos encontrado recentemente.
A primeira, é cando se abandona un vehículo na praza de garaxe, a pesar de ser unha propiedade privada, se o vehículo está moi sucio, sen seguro en vigor nin ITV, pode supoñer un risco para a seguridade do edificio, ser insalubre, etc..
Ese goteo, aparentemente inócuo, pode acabar provocando danos materiais tanto en elementos comúns como privativos, sendo o máis habitual que se deteriore o alféizar das ventás ou o pavimento da terraza
Non podemos avisar á grúa municipal, ao encontrarse nunha propiedade privada, pero sí que podremos exercitar a referida demanda para conseguir unha sentenza que poida acordar a retirada do vehículo. Tamén se pode pedir, cautelarmente, é decir, mentres se tramita a demanda, o cese inmediato da actividade, baixo apercibimento de incorrer en delito de desobediencia en caso de persistir.
A demanda debe de presentarse contra o propietario/a do ben (vivenda, baixo, local, garaxe, etc..) e de ser o caso, tamén contra a persoa infractora, aínda que sexa ocupante ou inquilina.
A sentenza podrá recoller ademáis do cese na actividade demandada, a indemnización polos danos e perxuizos causados, a privación do dereito de uso do ben hasta por 3 anos, e, en caso de no ser a persoa infractora a propietaria, podrá declarase extinguidos o seus dereitos sobre o ben, por exemplo, o contrato de aluguer, así como o seu inmediato desaloxo.
A segunda conducta, trátase do goteo do aire acondicionado do veciño/a do piso superior. Coas altas temperaturas alcanzadas este verán, e o incremento da instalación de aires acondicionados de forma precipitada, esta problemática fíxose recurrente, tanto o goteo como o posible ruído do aparato (nos remitimos á carga probatoria necesaria igual que no caso dos bares e discotecas).
Ese goteo, aparentemente inócuo, pode acabar provocando danos materiais tanto en elementos comúns como privativos, sendo o máis habitual que se deteriore o alféizar das ventás ou o pavimento da terraza (normalmente comunitarias de uso privativo).
Aínda que, en materia de comunidades, e en practicamente todas, sempre é aconsellable chegar a unha solución amistosa.
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