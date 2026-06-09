Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acceda a conceder una entrevista es un éxito profesional. En la tierra de la libertad, ese hecho es más frecuente de lo que parecey no como aquí, que el jefe el Ejecutivo y el líder de la oposición las conceden a cuenta gotas y a ser posible en territorio favorable, aunque no obvian las cuestiones del momento y los entrevistados aguantan estoicamente el cuestionario. No es el caso de Trump, que acostumbra a insultar a los periodistas que le realizan preguntas incómodas. En una entrevista que concedió al programa “Meet the Press” , de la NBC, acabó levantándose después de llamar “cariño” a la entrevistadora, Kristen Welker, porque no le gustaron las preguntas que le formuló sobre la guerra de Irán de la que quiere salir pero no sabe o no puede hacerlo. Trump volvió a dar una prueba más de su carácter iracundo y de sus malas relaciones con la prensa. “O es usted corrupta o estúpida”, le dijo antes de dar por concluida la entrevista. Aquí no se ha llegado a tanto, pero ha habido un político al que le recordaron que estaba utilizando datos falsos y no le gustó nada. Y no ha vuelto a TVE.