Felipe VI y Pedro, desaparecidos

Felipe VI y Pedro Sánchez están desaparecidos. Bueno, el jefe del Ejecutivo tuvo el detalle de aparecer el 31 de julio, en un acto celebrado en la sede del Gobierno ceutí en el que aprovechó para dar la “célebre” rueda de prensa, y después de unas horillas, a continuación emprendió regreso en el Falcon para iniciar sus “vacaciones de verano” en familia, eso sí, con amplia protección policial para que nadie le moleste mientras bucea. No obstante, quien estaba deseando ir a Ceuta era el monarca, pero lo siento, no tiene la anuencia ni el permiso del Gobierno para viajar. Qué raro, cada vez que el rey va a visitar cualquier ciudad de España, nunca ha tenido ningún problema, pero ahora no puede ir a las otras dos provincias españolas que curiosamente están en territorio de Marruecos, pero que ambas son “españolísimas”, tal y como afirmó la ministra Margarita Robles.

Así las cosas, al día de hoy no se sabe nada de la presencia de ambos responsables

Así las cosas, al día de hoy no se sabe nada de la presencia de ambos responsables, el del Ejecutivo y el jefe del Estado -que todavía ostenta el monarca, aunque el presidente del Gobierno sueña con esta jefatura-. Está claro que el soberano está deseando viajar a Ceuta, y de hecho su presidente, Juan Vivas, dijo tras visitar al monarca en Marivent que el jefe del Estado “visitaría la ciudad autónoma y no me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar, manteniendo el papel institucional que le corresponde”. Por su parte, Alberto Núñez también dijo que el monarca “quiere ir a la ciudad autónoma”, y aseguró que si él fuera presidente, “anunciaría que el rey de España irá a Ceuta. Lo que está muy claro es que el presidente del Gobierno tiene que decir que el rey de España, obviamente, ante una crisis humanitaria, de salud pública y de orden público como la que estamos viviendo, inédita en nuestra historia reciente, como jefe del Estado tiene que ir a Ceuta, como a cualquier lugar del territorio español donde se pudiera producir”.

Y mientras tanto, el presidente nada más regresar de su plácido viaje en Canarias, se reunió con el Ejecutivo para presidir la sesión del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Ministros, para, sin la presencia del monarca -para no incordiar, pensarán-, y analizar la situación en Ceuta y “coordinar los esfuerzos del Estado” tras el fracaso “de la prevención de los riesgos que supuso la entrada masiva de migrantes”. Y seguidamente, el “presidentísimo”, junto a su esposa, volvió a tomarse unos días de descanso, ahora en Andorra, pasando cuatro días en un hotel de lujo, eso sí, siempre con los numerosos escoltas que les acompañan.

Y mientras, los ceutís abandonados, que ahora mismo son “el foco de la resiliencia” en donde la ayuda es más necesaria para que la ciudad pueda resistir y superar esa crisis que llevan prácticamente un mes aguantando, esperando a que alguien adopte una solución en el menor tiempo posible, aunque a la vista de los acontecimientos sospechamos que nadie va a tomar ninguna decisión.

Sánchez va a comparecer en el Congreso el 3 de septiembre, prácticamente un mes después del “ataque a la integridad territorial a Ceuta”, tal y como lo definió él mismo. Claro que todo esto se hubiese evitado si los marroquís no hubieran traspasado nuestra frontera porque el Gobierno español tomara las medidas oportunas cerrando debidamente nuestro territorio en lugar de dejarlo a la intemperie.