Hoy hace cinco años estábamos inmersos en la epidemia de covid y parecía que ya nada podía ir peor.

La mañana del 9 de enero de 2021 la ciudad de Madrid (y otras ciudades españolas) amanecieron con un paisaje completamente inusual.

Dos semanas antes, el servicio estatal de meteorología había pronosticado “precipitaciones, en general débiles, en forma de nieve, esperándose acumulaciones significativas en toda la Comunidad”. El plan de contingencia del Ayuntamiento preparaba la ciudad para resistir hasta 20 cm de nieve en las calles.

Sin embargo, la borrasca Filomena superó cualquier previsión. Solamente en Madrid las cifras fueron tremendas:

44 litros de nieve por metro cuadrado en unas horas

700 mil árboles dañados

500 mil alumnos sin clase una semana después de la nevada

1.400 millones de euros de daños, sin contar los ocurridos en inmuebles y vehículos privados.

Madrid se convirtió en un parque nevado donde la nieve hacía las delicias de niños y mayores.

Durante varios días, la ciudad era un paisaje lunar. No circulaban vehículos y la gente caminaba o esquiaba por las calles de la capital sin problema. Madrid se convirtió en un parque nevado donde la nieve hacía las delicias de niños y mayores.

Pero este hecho dejo muchas más secuelas en España:

Guadalajara la capital alcarreña sufrió también una nevada histórica de la que no se tenía registros similares desde el año 1904 pues la nevada caída el 9 de enero de 2009 fue de 15 cm.

Toledo sufrió una nevada histórica de la que no se tenía registros similares desde diciembre de 2009. La situación en las calles del casco histórico implicó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias ante la imposibilidad de acceso de las máquinas quitanieves en esta zona.

Teruel La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó el 10 de enero de que se estaban desplazando a la provincia turolense 50 vehículos del Ejército, desde la base de Valencia, para colaborar en las distintas labores de limpieza de calles y eliminación del hielo.

Zaragoza también se vio afectada por la borrasca. Según varios medios, la ciudad recibió su mayor nevada desde 1932, lo que causó múltiples daños y obligó a activar el Plan de Emergencias Municipal.

Soria también fue afectada por el temporal, con calles, automóviles y casas cubiertos por varios centímetros de nieve. La capital de provincia quedó paralizada durante el fin de semana.

Los ayuntamientos comenzaron las labores de despeje durante el día domingo y se mantuvieron durante la semana siguiente

Málaga la borrasca alcanzó su cénit en la provincia de Málaga el día 8 de enero, debido principalmente al viento y a las fuertes precipitaciones que en muchos casos dejaron inundaciones. Las lluvias superaron puntualmente los 200 litros por metro cuadrado y se registraron en torno a 120 incidencias. Hubo rachas máximas de viento de levante de hasta 70 km/h que provocaron incidentes en la capital y en la costa. La boya del puerto de Málaga midió olas de casi seis metros de altura,

La nieve está muy bien, pero en las montañas.