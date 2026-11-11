Ante la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, han depuesto cuatro de los más de 80.000 marroquíes y subsaharianos que entraron en Ceuta a finales el mes de julio. Tres de ellos han contado como había “dinamizadores” de la policía marroquí animando a los migrantes a arrojarse al mar y han podido identificar a alguno de ellos. Pero otro, uno de las decenas de miles que entraron en España, ha confesado que lo hizo porque había oído que Pedro Sánchez les iba a regularizar a todos.

¿Alguien puede determinar cuál es el valor de este testimonio de un particular que dice que ha oído?

¿Alguien puede determinar cuál es el valor de este testimonio de un particular que dice que ha oído? Este migrante ha sido presentado ante la jueza por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, que no ha debido encontrar otro marroquí que pudiera prestar un testimonio más sólido sobre la implicación de las autoridades marroquíes en el asalto a España, que es lo relevante que se investiga. Una pérdida de tiempo, con lo ocupados que están los jueces.