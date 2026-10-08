Al final, irá el rey

Al final, el rey vista Ceuta. Casi dos meses y medio después de producirse la invasión a Ceuta por parte de migrantes marroquíes. Obviamente, con permiso del Gobierno que es a quien “le corresponde autorizar” la presencia del monarca que, recordemos, el rey reina, pero no gobierna y aquí reside la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de gobernar del PSOE lo hiciese el PP? El propio presidente del PP, Alberto Núñez, ya lo había dicho hace unos días, que los populares no pondrían ninguna objeción a esta visita.

El caso es que, oficialmente, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 15 de octubre, al día siguiente de la celebración del desfile de la Fiesta Nacional en Madrid (por cierto, el BOE confirma que dicho día es festivo nacional en todas las comunidades españolas, más que nada para evitar dudas y, sobre todo, incluyendo Ceuta y Melilla). Y respecto a la visita de los reyes, fueron confirmadas primero por el Ejecutivo y, prácticamente al mismo tiempo, por la Casa Real, en sendos comunicados idénticos que llegaban prácticamente de forma simultánea, para evitar susceptibilidades. Y, por cierto, en el desfile militar no estarán unidades de Ceuta, que entendemos que tendrán bastante con su presencia allí, vigilando a los miles de marroquíes que irrumpieron en territorio español. Recordemos que en Ceuta y Melilla hay, en cada ciudad, un tercio de la Legión, un grupo de Regulares, un regimiento de Caballería, un regimiento de Artillería y una unidad logística.

Pues ahora, Zarzuela acude no únicamente “para mostrar su respaldo a la población de las dos ciudades autónomas” sino también “especialmente en este momento a los ceutíes para ratificar con su presencia la soberanía de las dos ciudades españolas en el norte de África”. Básicamente lo hace para “normalizar” la presencia allí del jefe del Estado, cuya presencia venían demandando prácticamente desde el mismo día en que se originó dicha invasión y porque los caballas venían reclamando la comparecencia de la presencia del rey, lo que todavía el Gobierno no había autorizado, lo que suscitó el enojo entre los habitantes de Ceuta.

Ahora vendrá el rey a Ceuta, sin la compañía del presidente del Gobierno, más que nada para evitar que sus abucheos repercutan en el monarca, como sucedió en Paiporta tras la inundación donde Sánchez tuvo que ser evacuado por la seguridad. En esta visita, el soberano estará acompañado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que en estos momentos ejerce el mando único sobre la situación en la ciudad autónoma. Por cierto, que nuestro monarca no tiene intención de llamar a Mohamed VI, aunque todos esperamos que el decimoctavo monarca de la dinastía alauí diga algo al respecto. O sus ministros, que sabemos como opinan.