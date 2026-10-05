Al final sí que había fútbol

El parón de la Liga de Naciones empezó generando las críticas mediáticas y las charlas de bar de siempre, pero termina confirmando que ahora mismo no hay equipo que esté más de moda que la selección española. En un país en el que el fútbol de clubes saca varios cuerpos de ventaja al de la selección, la España de Luis de la Fuente ha conseguido que no moleste ver a España en medio de las jornadas de liga. Y ya es muchísimo.

Mañana, termina la gira de los Beattles del fútbol actual y dará paso al regreso de LaLiga, pero durante todo el parón la añoranza por los clubes fue menos y las tertulias ya no fueron sobre cómo acabar con estos descansos, si no por quiénes jugaban más o menos, nombres que añadir en próximas listas o cuál de los españoles ha hecho más méritos para ganar el Balón de Oro.

Es cierto que el grupo que le había tocado en suerte y empezar en Wembley antes Inglaterra ayuda a levantar expectación, pero también lo es que la campeona del mundo no la necesita, la levanta por sí sola. Nadie quiere perderse un partido de España allí dónde juegue y lo mejor es que después no defrauda. Incluso jugando con el freno de mano toda la segunda mitad ante la República Checa, España gana con solvencia, juega bien al fútbol y deja detalles para fotos y videos espectaculares en los días siguientes.

Mañana, termina la gira de los Beattles del fútbol actual y dará paso al regreso de LaLiga, pero durante todo el parón la añoranza por los clubes fue menos y las tertulias ya no fueron sobre cómo acabar con estos descansos, si no por quiénes jugaban más o menos, nombres que añadir en próximas listas o cuál de los españoles ha hecho más méritos para ganar el Balón de Oro. Vuelve la liga, pero esta vez no la hemos echado tanto de menos.