Fitur, el escaparate del turismo 2026

Conocer las nuevas tendencias del mercado turístico, valorar la importancia de nuevos proveedores y posible clientes, fortalecer las relaciones comerciales además de mejorar la oferta turística además de ampliar las posibles oportunidades de negocio; conocer las nuevas tendencias del mercado actual además de descubriendo nuevos lugares poco conocidos o desconocidos o mal promocionados turísticamente, para su completo disfrute, descanso y relax; ampliar o descubrir nuevas oportunidades, sin olvidar el apartado correspondiente al conocimiento de la existencia de nuevos proveedores encargados de la variada oferta turística y cultural para, de esta sencilla manera, multiplicar y aumentar las oportunidades existentes en nuestra provincia sin olvidarse de un posible negocio, constituye el objetivo ideal propuesto por la Feria Internacional de Turismo que se celebra del 21 al 25 de enero del presente año en el Campo de las Naciones de la capital del Reino, en Madrid. Según el Diario Económico Español “Cinco Días”, consideró a la feria, en su día, como la segunda feria internacional relacionada con el turismo más importante mundo.

La Comunidad Autónoma Gallega estará presente un año más en este importante evento promocional turístico y cultural representado por las cuatro provincias gallegas, teniendo como meta preferente el divulgar los conocimientos lo más destacable de sus variados recursos turísticos: Semanas Santas, ferias gastronómicas, fiestas populares, e históricas, monumentos, arqueología, termalismo, romerías, turismo de naturaleza de aventura, náutico, etcétera.

Todos los visitantes que acuden a esta feria y visitan el espacio gallego pueden informarse ampliamente de las enormes posibilidades de “disfrutar de un período vacacional diferente” en un lugar para vivir plenamente toda una experiencia mágica, única e inolvidable.

De esta circunstancia me surge el incomprensible e erróneo comportamiento en relación con la repetitiva postura, a partir de estos últimos años por parte del Concello de Ourense, a través de su máximo responsable, de no asistir al citado evento teniendo en cuenta que este tiene por objetivo la promoción del turismo en España y por supuesto en nuestra comunidad gallega y, aun comprendiendo, tal vez, la postura del regidor en la selección idónea de la misión de los representantes que asistan al citado acto, no deja de causarme extrañeza la lamentable perdida de una oportunidad única perdida para la promoción de nuestra querida provincia cuando, por el contrario, otras ciudades de Galicia, su máximo responsable, promociona ampliamente en todos los medios públicos, con gran parafernalia determinados eventos, tal vez, un tanto peculiares pero, sin duda, espectaculares, para su mayor conocimiento y disfrute tanto por parte de los propios conciudadanos como de los curiosos visitantes atraídos e informados por los diversos medios de comunicación.

Sin duda, otra oportunidad perdida para la promoción turística de la ciudad de Ourense, a lo que suma, sin saber su causa aparente, la pérdida de un lugar preferente, como lo fue el asiento de la Oficina Municipal de Turismo sita anteriormente en los bajos de los jardines del Padre Feijóo, trasladada hace poco al bajo del antiguo edificio de la Policía Local, en la plaza de San Martiño.