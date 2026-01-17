Fraga, el primer pasajero

El PPdeG recordó este jueves el vigésimo aniversario de la sucesión de Manuel Fraga por Alberto Núñez Feijóo al mando del partido para emprender un camino que desde 2009 lo mantiene en la Xunta. Y cada 15 de enero desde 2012, fecha de su fallecimiento, el León de Vilalba tampoco queda sin misa conmemorativa en su villa natal.

El colectivo Víctimas del Franquismo de la comarca de A Coruña aprovechó la efeméride para presentar el manifiesto “Non queremos a Manuel Fraga como fillo adoptivo”. También exigen que se le retiren las distinciones de la Diputación y del Concello de Betanzos concedidas durante la etapa de ministro en la dictadura de Franco como hicieron los ayuntamientos de Ferrol, Cedeira, Cambados y Cariño. El mismo que después participó en la redacción de la Constitución o como presidente de la Xunta pactó una ley de política lingüística con el BNG.

A Fraga no le chirrió la compañía en la partida, estaba acostumbrado a tener espectadores de confianza. No protestó por las fotos. “Pero, Blanco, off the record”, dijo.

Los aniversarios, como el cuentakilómetros, te sitúan ante una distancia que esperas inferior. Veinte ya desde que Manuel Fraga se subió por primera vez con el chófer de anécdotas para rellenar el folio. Durante los veranos se convirtió por casualidad y necesidad en un pasajero habitual. El profesor Aller, vecino del octavo, llamó a la puerta un día de agosto para preguntar si lo acercaba a Perbes a jugar la partida de dominó con su amigo de la universidad, con el que había hecho tablas al ajedrez en dos ocasiones.

El reportaje timbraba en casa del freelance. Ya estaba vendido antes de arrancar el coche. A Fraga no le chirrió la compañía en la partida, estaba acostumbrado a tener espectadores de confianza. No protestó por las fotos. “Pero, Blanco, off the record”, dijo. En la entrevista concedida meses antes para ‘La Razón’ tras perder la Xunta no enfureció por aparecer en su despacho con diez minutos de retraso. Su agenda ya no era la misma, el caso iba menguando. “Jugando al dominó con don Manuel en zapatillas”, apareció en la primera del periódico. En otra ocasión el profesor Aller se presentó con el chófer en el piso de dos habitaciones que Miras Portugal le prestó en Santiago cuando tuvo que dejar la residencia oficial de Monte Pío y Manuel Fraga salió en el periódico viviendo como un estudiante. “Y no tengo nada más que decir”.