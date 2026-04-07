La ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, vio nacer el 7 de abril de 1939 a Francis Coppola, a quien sus padres añadieron el nombre de Ford en honor a Henry Ford.

Guionista, director y productor de cine, es considerado uno de los más importantes cineastas de todos los tiempos y junto con Martin Scorsese, Brian de Palma, Steven Spielberg y George Lucas, formó parte del llamado Nuevo Hollywood.

Grandes obras como Patton (1970), Apocalypse Now (1979) y, por supuesto, la trilogía de El Padrino, le convierten en una leyenda viva de la historia del séptimo arte.

La saga Coppola es una de las dinastías más influyentes del cine

La adaptación al cine de la novela de Mario Puzo, con quien escribió el guion, le elevó para siempre a los altares del buen cine. La película El Padrino I (1972) obtuvo varios premios Oscar incluidos el de mejor actor y mejor película. La maravillosa interpretación de Marlon Brando en el papel de Vito Corleone quedará para siempre impresa en la memoria colectiva.

De los innumerables premios que ha recibido Coppola a lo largo de su dilatada carrera, nos hace especial ilusión recordar el que en 2015 le otorgó la Fundación Princesa de Asturias en la categoría de las Artes. El cineasta estuvo en Oviedo recogiendo su premio.

La saga Coppola es una de las dinastías más influyentes del cine, encabezada por Francis Ford Coppola.

Este clan incluye a la directora Sofia Coppola, el productor Roman Coppola, la actriz Talia Shire (su hermana), el actor Nicolas Cage (su sobrino) y el actor Jason Schwartzman.

Es un legado interconectado de cineastas, actores y músicos.

Camorra

Esta palabra tiene dos usos o significados: el nombre de un poderoso grupo delictivo que operaba en Nápoles, semejante a la mafia siciliana, y coloquialmente, también puede ser una riña o pelea callejera.

La gente suele pensar que el segundo significado proviene del primero, pero es exactamente lo contrario: la camorra napolitana, que en sus orígenes habría estado formada por delincuentes españoles, tomó su nombre de la palabra castellana, o sea que los miembros de la camorra fueron llamados así por su agresividad y su permanente disposición a la pelea.

Y ¿de dónde viene la palabra camorra en castellano?

Sin llegar a expresar una preferencia, el etimólogo Corominas parecer mirar con simpatía el adjetivo catalán camorro, que significa “res que padece la modorra, enfermedad convulsiva que ataca la cabeza del ganado lanar”, y señala su parentesco con palabras vascuences como amurru “la rabia del perro”, amurratu “enredar”, “desordenar”, “molestar” y amorratua “rabioso”, “encarnizado”.

No podemos olvidar la profunda relación entre los reinos de Nápoles, Génova y Sicilia con la corona de Aragón en el pasado.