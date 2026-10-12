En los procesos judiciales importantes, las primeras sesiones del juicio se destinan a que la partes planteen las cuestiones previas que consideren oportunas. En ocasiones el tribunal decide sobre la marcha o más frecuentemente las deja para el final para no entorpecer el calendario de vistas. Con la decisión del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones generales, tras el fracaso en la aprobación del “decreto Maricarmen”, todos los partidos políticos se han puesto a plantear una serie de cuestiones previas que van a dar mucho trabajo a tribunales, a la Junta Electoral Central (JEC) y a los medios de comunicación.

La primera andanada contra la limpieza del proceso electoral la realizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien puso en duda la limpieza del voto por correo y llamó a no utilizar ese mecanismo para votar. Le siguió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que anunció que pediría a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo. Aunque se desconocen qué medidas solicitará Feijóo, y ante las dudas suscitadas sobre un posible “pucherazo” en el recuento de este voto, sería necesario que la propia JEC saliera al paso del cuestionamiento de la limpieza y vigilancia de este voto que se realiza sin base ni fundamento.

La JEC va a tener mucho trabajo en los próximos días si le continúan llegando denuncias de actuaciones contrarias al procedimiento electoral como la formulada por el PP contra Pedro Sánchez por considerar que su intervención para anunciar la convocatoria electoral fue el primer mitin de campaña, a la que seguirán otras sobre cortes de cintas e inauguraciones prohibidas por la ley electoral.

No obstante, hay jueces que quieren seguir viendo a la esposa de Pedro Sánchez entrar y salir de sus juzgados.

Otra cuestión previa tradicional de todos los procesos electorales es la celebración de los debates. En esta ocasión el PP ha dado el primer paso y tras no poner ninguna traba a su celebración ha elegido el terreno de juego, Telecinco para el cara a cara, y Antena 3 para otro debate entre los candidatos principales, dejando para TVE una entrevista personal. Los debates electorales se han realizado, tradicionalmente, en La Primera y en el PSOE indican que el PP no puede fijar él solo el terreno de juego. En las pasadas elecciones, en el primer cara a cara entre ambos Feijóo sorprendió a Sánchez y salió vencedor, sin ningún género de dudas.

Dada la politización de la justicia y la judicialización de la política las decisiones que adopten los jueces de aquí hasta la apertura de las urnas serán muy relevantes. Suele darse por hecho que no realizarán diligencias que puedan condicionar el voto más allá de lo que ya se conoce en los procesos en marcha. Por lo pronto, el juez Santiago Pedraz ha evitado procesar al PSOE por financiación ilegal, y parece que la Audiencia Nacional tampoco publicará la sentencia sobre la operación Kitchen y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un caso de la policía patriótica relacionada con los casos más graves de corrupción política que ha sufrido este país. No obstante, hay jueces que quieren seguir viendo a la esposa de Pedro Sánchez entrar y salir de sus juzgados.

Al Supremo, sin embargo, le corresponderá pronunciarse sobre la aplicación de la “ley de nietos” y la posibilidad de que 400.000 personas voten desde el extranjero, paralizada por medidas cautelares. La norma aplicable juega a su favor, pero para el PP este incremento del censo electoral supone una parte del “pucherazo” del que avisan que puede cometer Pedro Sánchez. Los jueces decidirán y habrá que acatar.