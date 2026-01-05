Fútbol con pinza en la nariz

El fútbol español hace un año más la maleta para disputar la Supercopa de España. Viaja con sus mejores galas para la disputa de un título oficial, pero en el que da la sensación de que lo más importante es volver con la hucha llena.

No importa que el año pasado la mujer de un futbolista del Mallorca (Dani Rodríguez) denunciara agresiones machistas al salir del campo. Tampoco que sean varias las periodistas que confirman el asqueo que sienten con muchas conductas que se viven en Arabia Saudí. Para el fútbol español fue mucho más grave la posible adulteración de la temporada si el Villarreal y el FC Barcelona iban a disputar su partido a Miami que jugar un año tras otro en un país en el que los derechos humanos, y especialmente los de las mujeres, son papel mojado.

Esta semana el fútbol español volverá a mirar para otro lado y a jugar en un escenario de atrezzo, pero con la barriga llena.

Tampoco importa que el sistema de “clasificación” para el torneo o que incluso la disputa del mismo parezca cuidadosamente preparado para que en la final se acaben enfrentando siempre Madrid y Barcelona. “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”, que decía el actor y humorista Groucho Marx.

Nadie alzará la voz o si lo hace, como el jugador del Athletic Iñaki Williams, ya se encargarán de ponerle la sordina. Pero como es fútbol, todo vale.