Lo malo no es que los boxeadores den con sus morros en la lona. Lo importante es si se levantan y cómo lo hacen. El gran púgil Muhammad Ali decía que "si mi mente puede concebirlo y mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo". Ferrol ha estado noqueado durante décadas. Las dentelladas de la reconversión industrial y otros daños colaterales dejaron a la ciudad y su comarca como un peso mosca en el ring a manos de un peso pesado. Recibió las suyas y las del pulpo. La Xunta se gustó especialmente esta semana a la hora de anunciar que la multinacional china SAIC creará en As Pontes y Ferrol 2.300 empleos para fabricar 120.000 coches al año. Como oración principal suena bien, luego vendrán las subordinadas, que modularán el optimismo. Lógico. El proyecto que tienes en la cabeza y el que ejecutas no tienen que parecerse al cien por cien.

Audio Audio | El futuro es de los (bazares) chinos Your browser does not support the audio element.

Los ferrolanos tienen todo el derecho del mundo a ver el futuro de su comarca con más optimismo. Se levantaron de la lona y siguen en la pelea. A Ourense, muy de refilón, puede tocarle algún contrato a la industria que hace piezas para la automoción, actualmente volcada en Stellantis, pero todo serán conjeturas. La oficialidad del PP ourensano reventó el aplausómetro por la decisión que beneficiaría a Ferrol sin preguntar jamás si algún plan industrial algún día tendrá a Ourense como destino. En este y otros casos hay que alinearse una vez más con el alcalde Jácome por su solvente juicio analítico. Lloriqueó que la ciudad "es la cenicienta" en materia de inversión pública, sin reparar en que tal vez el cenizo sea él. Sin un solo metro cuadrado de suelo industrial, sin un solo proyecto de enjundia que presentar a otras administraciones para impulsarlo, Jácome se caricaturiza sin remedio. Mientras Ferrol es seria candidata a acoger la fábrica china de automóviles, el alcalde de Ourense también revela sus propósitos: llenar la ciudad de bazares chinos. Todo queda en Asia, todo queda en casa. Jácome no es mucho de Muhammad Alí, es más del chino Bruce Lee, que por cierto decía: "Sé consciente de ti mismo, en lugar de ser un robot repetitivo".

La maleza se come mis iglesias

Cuando niño el reloj de la iglesia de mi aldea estaba estropeado y mi abuela se guiaba por las campanadas del de San Eusebio, en Ferreiros, al otro lado del río. Lejos, pero se oían. Pese a los kilómetros de distancia sigo viendo con claridad parte de las trazas externas de su iglesias, pero intuyo que la panorámica tiene fecha de caducidad. La maleza crece sin control, lo mismo que el monte sin ordenar, a ambos lados del Miño. El abandono del rural y sus tierras de labor convierten en yesca el entorno a las puertas del verano y sus incendios, tan ourensanos como sus churrascos, qué les voy a contar. Estos días los concellos han recordado que se acabó el plazo para la limpieza de superficies en riesgo grave de incendio y que si llega la multa no se extrañen. Un conjunto de informaciones publicadas aquí revelan que al campo sale todo dios a perder. Es inabarcable la superficie abandonada, algunos propietarios están ilocalizables, otros están para el arrastre. Una empresa que se dedica a desbroces me comentó apenas unos días antes de que expirase el plazo de limpieza que no daba hecho, que acumulaba no menos de 20 peticiones. Confesó, como cualquiera, que la limpieza de algunos terrenos sale más cara que casi el valor de la leira, pero sobre todo, más que la rentabilidad que puede dar en años. Pero, no nos engañemos, pululan por la aldea algunos mozatones felices porque cuentan con ellos para las brigadas contra los incendios forestales, no para preservar el entorno. ¿Saben? Está cerca de esconderse tras la descontrolada biomasa la iglesia de San Eusebio, allá a lo lejos, pero también la mía, mucho más cerca y que ya no la veo porque el monte improductivo tapa la visión desde mi casa de su bellísima torre, su fachada barroca y sus hechuras con vestigios góticos y renacentistas. Es Santa María de Melias, una auténtica catedral en el rural ourensano. Ah, y su reloj es infalible, no desmaya un solo segundo.

Sin un solo metro cuadrado de suelo industrial, sin un solo proyecto de enjundia que presentar a otras administraciones para impulsarlo, Jácome se caricaturiza sin remedio

La pobreza y lo que dice Maquiavelo

La pobreza es un estigma, solo la mendicidad pública, con la palma de la mano hacia arriba, es el reconocimiento de la vulnerabilidad. Decía Maquiavelo que "nunca parezcas pobre aunque lo seas". Sostenía que la sociedad actuaría como pirañas ante los huérfanos de bienes materiales. Un mal trance vital puede ser un estímulo, pero no todos salen del bache y la precariedad vital puede asentarse en el felpudo de casa. Eso si tienes casa, que esa es otra. Cáritas Ourense ha reconocido estar al límite de su capacidad de respuesta por el incremento de usuarios que necesitan su ayuda. La subvención al pago de alquiler se dispara porque el mercado está desbocado y las soluciones de la Administración se antojan pueriles a la vista de los resultados. Pero, más allá de este aspecto, Ourense también vive los desajustes de la desigualdad, con una clase media que se bate en retirada, que acentúa los extremos: los pobres tienen difícil levantar cabeza y los más acaudalados gozan de mayor desahogo. Sube también el número de trabajadores que necesitan apoyo porque lo que ganan no les renta lo suficiente para vivir con cierta dignidad y el alquiler se papa gran parte de los ingresos. El Ourense de los más de 10.000 millones de euros guardados en los bancos, donde casi un tercio de las viviendas se pagan al contado, sin necesidad de hipoteca es también el Ourense de la beneficencia, no de los derechos. Diga Maquiavelo lo que diga.

Mira tú | Cuando era el jardín por antonomasia

Los jóvenes caminan por el Jardín del Posío. | La Región

Mira tú como el Jardín del Posío luce ya su nuevo aspecto después de un tiempo más que prudencial para su reforma, polémica, para variar. Mira tú como el resultado causa sorpresa si se toma con perspectiva el propósito de la creación del espacio allá por la década de 1850 y en lo que se ha quedado. Mira tú que la antigua intención de mantener un jardín botánico acabó diluyéndose con el paso del tiempo en el muy ourensano gesto del me da igual. Mira tú como autores estudiosos del lugar y gentes que han intentado preservar su espíritu se llevarían las manos al ala de su sombrero por el resultado estético. Mira tú como, al final, los elementos distintivos del Posío, que son los de la ciudad, se han ido despersonalizando y esta reforma puede ser muy similar a otra cualquiera de cualquier parque de otra ciudad. Mira tú que hoy hasta Ferro Couselo tendría difícil sostener su frase de que "el Posío es el jardín por antonomasia". Mira tú.