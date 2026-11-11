¿El galgo de "La Revuelta"?

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir protegido por su servicio de seguridad de la localidad de Paiporta que visitó tras la tragedia de la dana, la derecha y la ultraderecha le han caricaturizado como “el galgo de Paiporta” y lo definen así cada vez que el jefe del Ejecutivo busca ambientes favorables o reducidos para asistir a reuniones oficiales, o no acudir a actos en los que presumiblemente se va a encontrar un ambiente hostil, porque a determinada ciudadanía le puede la pasión y ha perdido las formas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, actuó también como un galgo el pasado lunes cuando acudió a “La Revuelta” para ser entrevistado por David Broncano. Su primera exigencia fue que cambiaran el público del programa que presumía que no iba a ser partidario de muchas, o casi ninguna, de las afirmaciones que vertió a lo largo de su desarrollo. Abascal huyó de una situación presumiblemente incómoda como un galgo cualquiera para los abucheos ante sus declaraciones acientíficas, tergiversadas, lanzadas para desinformar y con bulos que cualquier público avisado le habría recriminado. Por el contrario, Abascal eligió una claque, Broncano se lo permitió y se produjo la profecía autocumplida. Un público demasiado progresista habría cortado el ritmo de la entrevista, explicó el humorista, y se encontró con otros asistentes entregados que hicieron lo mismo por el lado opuesto, desde recibirle al grito de “¡presidente, presidente!”, hasta jalear sus respuestas sacadas del catálogo trumpista de ultraderecha ilibieral.

Así, el programa comenzó mal con la explicación del cambio del público y terminó peor para los espectadores habituales y el propio presentador, que reconoció el error de haber cedido a la pretensión del equipo de Abascal, además de caer en el error de hacer una entrevista política al uso. Falló de forma estrepitosa. Pero es que el programa de humor estaba condenado al fracaso desde el primer momento porque la vis cómica de Santiago Abascal es fácilmente descriptible. Imbuido de la imagen de Cid Campeador salvador de la patria, no hay memoria de que haya tenido una intervención ingeniosa que no haya sido una catarata de insultos dirigida a Pedro Sánchez, al que llamó “dictador”, aunque no siguió con la retahíla de descalificaciones que le suele dedicar.

Ante esta situación, el programa, que ha invitado a Alberto Núñez Feijóo, debe plantearse si mantiene su oferta. Cierto que la entrevista con Abascal ha llevado a “La Revuelta” a sus máximas cotas de audiencia, y que el líder del PP obtendría resultados similares, pero una segunda dosis de un político colocando únicamente sus mensajes electorales terminaría por cargarse el programa de humor, porque tampoco Feijóo es la alegría de la huerta, y menos cuando se pone presidenciable. “No es más triste porque no quiere”, ha ironizado Pedro Sánchez.

Para colmo no se emitieron las respuestas a las dos preguntas que son seña de identidad del programa, sobre las relaciones sexuales en el último mes y el dinero en el banco. A la segunda, Abascal se remitió a la declaración de bienes en el Congreso, y a la primera se escudó en la intimidad. Lo que sí quedó claro es que la caja en que Abascal llevó la bandera de Ceuta como regalo le podrá servir a Broncano para recoger sus cosas si hay cambio de gobierno. Ya se lo advirtió.