Responsabilidad compartida

El pavoroso incendio que ha acabado con la vida de trece personas en el lugar de los Gallardos en la provincia de Almería, activa la vieja costumbre española de reaccionar cuando una tragedia conmociona al país y no antes de que la tragedia se produzca y se pongan los medios suficientes y necesarios para evitarla. Nada bueno se puede esperar de una política forestal que permite la muerte de trece personas arrasadas por un incendio, y mucho menos si, como en este caso, la supuesta causa de tanta devastación se atribuye a un tendido eléctrico que, al parecer, llevaba años inactivo. En este tipo de situaciones siempre se producen por desgracia los polémicos episodios que desfilan a continuación del desastre. El inútil debate de quien tiene las competencias en el suceso y, por supuesto, la necesidad de que sus responsables den la cara y expliquen con exactitud y sin artificios qué ha pasado. A medias y sin colmar la satisfacción de damnificados y contribuyentes se saldó el accidente de tren de Santiago, sin explicación alguna se ha cerrado el de Adamuz en Córdoba y con el ministro responsable permaneciendo en su cargo –un ministro que es activo y faltón en sus redes sociales pero que se sume en el silencio cuando a él le toca- y tampoco hemos vuelto a saber una palabra del apagón, un suceso de ciencia ficción cuyos protagonistas mantienen igualmente sus responsabilidades intactas.

Cuando llega la tragedia es cuando todo esto sale a flote. Como con las inundaciones o el estado de las vías y el asfalto"

En este último caso tampoco hay una explicación convincente y todo apunta a que se tienda a responsabilizar del pavoroso desaguisado al propio ayuntamiento de la localidad víctima del fuego. Los primeros indicios de la respuesta oficial aluden a que si bien la Junta de Andalucía solicita entre las obligaciones y directivas de las administraciones municipales, tener un plan contra incendios, el ayuntamiento de Los Gallardos carecía de él como muchos otros de la comunidad. Existe sin embargo la crecida sospecha de que ninguna de las administraciones por las que se rige el país le ha prestado una atención a la política forestal acorde con su importancia. Cuando llega la tragedia es cuando todo esto sale a flote. Como con las inundaciones o el estado de las vías y el asfalto.