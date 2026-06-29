El catedrático Santiago Lago Peñas (Vigo, 1971) es uno de los economistas más destacados del país. Junto a Antón Costas, Fernando González Laxe o Edelmiro López forman una gran selección gallega en el ámbito de la investigación económica y el servicio público. Lago Peñas acaba de presentar, bajo los auspicios de la Zona Franca de Vigo, el libro “Galicia ante el espejo: mitos, realidades y retos económicos”. El profesor de la UVigo expone razones para el optimismo de país. No está solo en este objetivo que busca cambiar mentalidades. A fuerza de mostrar datos y evidencias del material sobre el que trabaja, Lago Peñas se une a las tesis del sociólogo Antón Baamonde o el directivo empresarial Daniel Hermosilla, para asegurar que Galicia vive un tiempo, en nuestra economía y pujanza industrial, sin parangón en la historia.

Nuestra renta por habitante ha pasado del furgón de cola a establecerse en la mediana de las comunidades autónomas"

“Galicia ante el espejo” recoge trabajos publicados durante el último lustro 2020-2025, años sacudidos por la pandemia, la inflación o las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Se nos trasladan cinco mensajes principales: 1- La economía gallega, por la menor dependencia turística, resistió la pandemia mejor que la española. 2- La respuesta española y europea a la policrisis inflacionaria 2020-2023 y las guerras citadas, tuvieron una respuesta mejor que la ofrecida durante la Gran Recesión. 3- Galicia ocupa una posición razonable dentro de las regiones españolas y europeas, en cuanto a bienestar y calidad de vida. Empeora en innovación, competitividad y eficiencia empresarial. 4- El PIB per cápita gallego ha sido muy positivo en lo que llevamos de siglo XXI. Nuestra renta por habitante ha pasado del furgón de cola a establecerse en la mediana de las comunidades autónomas, distanciándose de aquellas, como Asturias o Cantabria, en similar crisis demográfica. 5- La productividad ha convergido con la media española gracias a un tejido empresarial propio, de base familiar, con ambición, arraigo y capacidad para competir fuera. Y todo ello pese al intenso envejecimiento de la población.

“Galicia ante el espejo” muestra que en el período 2020-2024 solo Madrid, Murcia, Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha han crecido de forma acumulada más que Galicia, aunque en estas comunidades la población se ha incrementado notablemente. En este sentido, la convergencia de Galicia con España ha pasado de representar, en PIB per cápita, el 77,6% el año 2000, al 92,5% en 2023. Ninguna otra comunidad ha experimentado un avance de este calado. Lago Peñas cierra su informe con varias recomendaciones: rejuvenecer nuestra población, atraer jóvenes y formarlos; que la explotación de los recursos naturales repercuta directamente en los ciudadanos gallegos; aumentar el tamaño de las empresas y vertebrar el conjunto del territorio. La imagen que el espejo nos devuelve ofrece buenas razones para seguir este camino.